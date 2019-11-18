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Полет "Прогресса" к МКС состоится раньше

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Источник изображения: vpk-news.ru

Дата запуска грузового космического корабля "Прогресс МС-13" к Международной космической станции была перенесена с 6 на 1 декабря.

Об этом свидетельствует расписание предстоящих запусков на официальном сайте Роскосмоса.

Грузовой корабль "Прогресс МС-13" отправится к МКС с космодрома "Байконур". Для этого запуска будет использоваться ракета-носитель "Союз-2.1а".

Корабли серии "Прогресс МС" используются для доставки грузов на МКС с 2015 года. Сейчас в составе орбитальной станции остаётся корабль "Прогресс МС-12". В ноябре двигатели этого корабля были использованы для коррекции орбиты МКС с целью формирования баллистических условия для стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" со станцией. 

Позже грузовой корабль будет использован для утилизации отходов, после расстыковки с МКС остатки корабля, не сгоревшие в плотных слоях атмосферы, упадут в специальную зону Тихого океана, закрытую для судов.

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Байконур
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Прогресс ТГК
Союз ПКК
Союз-2 РН
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