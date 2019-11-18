Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев

Новые универсальные десантные корабли, которые разрабатываются по заказу Военно-морского флота России, смогут нести более 20 тяжелых вертолетов и перевозить по 900 морпехов. Об этом со ссылкой на источники в кораблестроительной отрасли сообщает ТАСС.

По информации агентства, новые российские суда, длина которых составит 220 метров, а водоизмещение — около 25 тысяч тонн, будут оснащены доковой камерой для десантных катеров.

В сентябре стало известно, что первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае 2020 года. Головной корабль планируется сдать флоту до завершения текущей госпрограммы вооружения — до конца 2027 года.