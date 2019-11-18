Индия провела успешные испытания баллистической ракеты Agni-II

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В Индии испытали баллистическую ракету среднего радиуса действия Agni-II ("Агни-2"). Успешный запуск был произведен в субботу, сообщили в Командовании стратегических сил страны.

Согласно опубликованной информации, ракета, способная нести ядерный боезаряд, была запущена на дальность две тысячи километров с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса по цели, находящейся в Бенгальском заливе. Испытания признаны успешными, ракета "с высокой точностью" поразила учебную цель, что подтверждается данными фиксации, полученными с двух кораблей, отслеживающих пуск в районе падения боеголовки в Бенгальском заливе.

Запуск был осуществлен с мобильной пусковой установки в 19:32 по местному времени. Это был первый пуск ракеты в вечернее время.

В Командовании стратегических сил заявили, что испытания подтвердили характеристики ракеты. Agni-II способна нести полезную нагрузку массой до 1 тонны. При этом масса самой ракеты составляет около 17 тонн. Agni II оснащена современной навигационной системой и "уникальной системой управления", способной контролировать, в том числе и расход топлива.

В настоящее время на вооружении Командования стратегических сил Индии стоят баллистические ракеты от Agni-1 до Agni-4 с дальностью действия 700-3,5 тыс. км. Ожидается поступление на вооружение баллистической ракеты Agni-5 с дальностью полета до 5,5 тыс. км. Все ракеты способны нести ядерный боезаряд.