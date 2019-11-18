США и Южная Корея решили отложить раскритикованные КНДР совместные учения

Токио. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Южная Корея и США приняли решение отсрочить проведение совместных учений, запланированных на конец этого месяца, сообщает в воскресенье агентство "Ренхап" со ссылкой на министра обороны США Марка Эспера.

"После плотных консультаций и тщательных размышлений мы с Чоном Гён Ду решили отложить запланированное на этот месяц мероприятие по совместным летным учениям", - заявил Эспер на совместной пресс-конференции с южнокорейским коллегой Чоном Гён Ду.

По словам Эспера, такое решение - это "акт доброй воли, вклад в атмосферу, способствующую дипломатии и продвижению мира". Он призвал КНДР в ответ вернуться к столу переговоров без каких-либо предварительных условий.

Эспер не уточнил, выбрали ли Сеул и Вашингтон новую дату для учений.

В конце ноября США и Южная Корея планировали провести учения меньшего масштаба, чем обычно проводившиеся в это время маневры Vigilant Ace.

В Пхеньяне, в свою очередь, раскритиковали и менее масштабные учения США и Южной Кореи, заявив, что "переименование учений" не изменит их "агрессивного характера". Проведение учений "обливает холодной водой час от часу затухающую искру корейско-американского диалога и нагнетает атмосферу конфронтации на Корейском полуострове и в регионе", подчеркивала северокорейская сторона.

С 2018 года Сеул и Вашингтон приостановили ряд крупных учений, в том числе летние учения Ulchi Freedom Guardian (UFG) и зимние воздушные учения Vigilant Ace, хотя стороны продолжают проводить учения меньшего масштаба для поддержания боевой готовности.