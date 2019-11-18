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Интерфакс-АВН

Военные в Крыму провели учение по борьбе с диверсантами-водолазами

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Крым. Архивное фото
Крым, Россия. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Военные в Крыму отработали борьбу с диверсантами, были задействованы боевые пловцы, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

"В Крымской военно-морской базе Черноморского флота проведено учение по борьбе с подводными диверсантами. Военнослужащие отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами провели плановое учение, в ходе которого отработали учебно-боевые задачи с выполнением подводных спусков", - сообщили в пресс-службе ЧФ в воскресенье.

Там сообщили, что по легенде учения экипаж противодиверсионного катера многоцелевого назначения типа "Грачонок" при помощи поисково-спасательного комплекса "Кальмар" обнаружил под водой неопознанную группу водолазов.

"Для выполнения задачи по поиску условных диверсантов и дальнейшему противодиверсионному обследованию акватории боевые пловцы в специальном снаряжении произвели спуск под воду с борта катера", - сообщили в пресс-службе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
21980 Грачонок
Военные учения
ЧФ
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