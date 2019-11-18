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ТАСС

Источник: российские универсальные десантные корабли смогут перевозить по 900 морпехов

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Макет УДК "Прибой"
Макет УДК "Прибой".
Источник изображения: © Дмитрий Решетников/ТАСС

При этом другой собеседник ТАСС добавил, что водоизмещение УДК будет больше, чем планировалось

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Военно-морской флот определился с параметрами первых российских универсальных десантных кораблей, которые в 2020 году планируется заложить в Крыму. Каждый корабль получит водоизмещение 25 тыс. тонн и сможет перевозить по 900 морпехов, сообщили в воскресенье ТАСС источники в кораблестроительной отрасли.

"Универсальный десантный корабль (УДК) этого проекта сможет нести более 20 тяжелых вертолетов, получит доковую камеру для десантных катеров и будет способен перевозить до двух усиленных батальонов морской пехоты общей численностью около 900 человек", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник сообщил, что водоизмещение УДК будет больше, чем планировалось.

"ВМФ выдал тактико-техническое задание на два универсальных десантных корабля, которые собираются заложить в мае 2020 года на крымском заводе "Залив". Каждый будет иметь водоизмещение около 25 тыс. тонн и длину порядка 220 метров", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что водоизмещение вертолетоносцев должно составлять около 15 тыс. тонн.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источниками информации.

О предстоящей в мае 2020 года закладке первых двух российских вертолетоносцев на судостроительном заводе "Залив" (Керчь) сообщили в сентябре ТАСС источники в судостроительной отрасли. Позднее информацию о планах строительства вертолетоносцев на "Заливе" подтвердила замминистра промышленной политики Республики Крым Елена Элекчян.

О кораблях

Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения (до 16 вертолетов у "Мистраля" и более 30 - у американских типа Wasp), перевозить от нескольких сотен до 1 тыс. и более морских пехотинцев. УДК оснащены доком для катеров, обеспечивающих высадку десанта, перевозят бронетехнику.

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Страны
Россия
США
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
Залив СЗ
Проекты
2020-й год
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