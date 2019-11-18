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Военное обозрение

В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20

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Источник изображения: topwar.ru

В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателей для истребителей нового поколения J-20. Речь идёт о силовых установках с маркировкой Xian WS-15.

Отмечается, что дни, когда все китайские истребители J-20 (и не только они) будут комплектоваться исключительно китайскими двигателями, "не за горами". При этом в КНР напоминают, что на данный момент упомянутые истребители, вошедшие в состав ВВС НОАК, комплектуются двигателями российского производства (семейство АЛ-31).

На китайском ТВ заявлено, что во время проводимых испытаний двигатель местных производителей WS-15 (Turbofan) "превзошёл АЛ-31Ф по целому ряду ключевых параметров".

Тем временем, в американском еженедельнике Jane's Defense Weekly вышла статья, в которой заявлено буквально следующее:

Китайские производители не успели подготовить собственные двигатели, а потому на военном параде в честь 70-летия образования КНР использовались истребители J-20 с российскими авиадвигателями. Это разочаровало военных экспертов Китая.

В Китае ранее появилось свидетельство того, что к настоящему времени созданы три опытных образца двигателей WS-15 под кодовым обозначением XX15. Для него, как указывается, используется трансформирующееся сопло. Речь идёт о двойной зигзагообразной кромке, которая во многом позаимствована у зарубежных производителей авиадвигателей.

Турбореактивные двигатели WS-15, по плану, должны обеспечить тягу на уровне 14,5 кгс при температуре турбины на уровне 1400 градусов Цельсия. На данный момент китайские производители двигателей для средств истребительной авиации сталкиваются с такой проблемой как резкое снижение тяги силовой установки при выходе температуры турбины к рабочим параметрам для обеспечения указанного выше уровня тяги. Другими словами, вместо обеспечения рекордной для китайского военного двигателестроения тяги двигателя рост температуры приводит показатели тяги к значениям, которые уступают, например, тому же АЛ-31Ф (его форсажная тяга – 12,5 кгс). В этой связи не совсем понятно, по каким "ключевым параметрам" в ходе испытаний китайский двигатель превзошёл российский. "Прорывом" же считается подбор металлов, устойчивых к высоким температурам и их перепаду.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
J-20
АЛ-31Ф
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1 комментарий
№1
18.11.2019 18:50
Россия виновата! Двигатель Ал-41Ф1 продали, а технологиями и маленькими секретами не поделились.
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