Украина закупает двадцать французских патрульных катеров

Патрульный катер OCEA FPB 98 MK I Источник изображения: topwar.ru

Украина усиливает охрану морских границ. Как сообщают украинские СМИ, правительство страны одобрило закупку двадцати патрульных кораблей (катеров) французской компании ОСЕА.

Кабинет министров Украины поддержал проект усиления системы морской безопасности и охраны границы путем приобретения 20 французских патрульных катеров. Соответствующее соглашение между правительствами Украины и Франции планируется подписать в ближайшее время, после чего его должна ратифицировать Верховная Рада.

Стоимость контракта 136,5 млн. евро, из них 85 % средств в качестве кредита предоставит Франция. Катера должны быть поставлены в течение трех лет с частичной локализацией производства на Украине.

Реализация проекта планируется в том числе с частичным финансированием за счет кредитных средств, как коммерческих банков, так и за счет казначейской займы Министерства финансов Франции. Кредит предоставляет государство Франция. 15% выплачивает Украина из бюджета. 85% кредитные средства

- заявил министр МВД Украины Арсен Аваков.

Также соглашение предусматривает сервисное обслуживание, подготовку 240 членов экипажа и 120 человек технического персонала, запасные части и инструменты, необходимые для технического обслуживания в течение 2 лет эксплуатации, техническую поддержку на Украине (по одному технику и инженеру компании производителя) в течение 60 месяцев с даты поставки первого корабля на Украину, доставку кораблей в Одессу и страхование на время перехода.