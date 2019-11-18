Британия готовится к принятию на вооружение второго авианосца

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Второй британский авианосец HMS Prince of Wales закончил прохождение ходовых испытаний и прибыл в порт приписки Портсмут, где пройдет церемония ввода корабля в состав Военно-морских сил Великобритании. Корабль примут в состав флота до конца года. Об этом сообщает агентство Press Association.

Наш первый вход в бухту Портсмута представляет собой успешное завершение этапов строительства и ходовых испытаний, во время которых судостроительная компания и партнерские организации работали самым тесным образом для того, чтобы Prince of Wales был включен в состав флота

- заявил капитан корабля Даррен Хьюстон.

Как ранее сообщалось, в середине сентября HMS Prince of Wales отправился от причала судостроительного предприятия Вabcock Marine в Росайте (Шотландия), где происходила достройка на плаву, к северо-западному побережью Шотландии на прохождение испытаний, в ходе которых на палубу авианосца впервые приземлился самолет, а его силовая установка была протестирована на максимальной скорости в 25 узлов.

Британский авианосец HMS Prince of Wales является вторым кораблем этого типа и первым серийным после головного Queen Elizabeth, введенного в состав Королевского флота 07 декабря 2017 года. Строительство авианосца было начато 26 мая 2011 года с церемонии резки стали. Фактическая сборка корабля из блоков началась в мае 2014, всего в конструкции авианосца использовано 52 ранее собранных блока. Спущен на воду 21 декабря 2017 года.

Длина - 280 м, ширина — 73 м, полное водоизмещение превышает 70 000 т. Скорость до 25 узлов (46 км/ч), автономность составляет 10 000 миль или почти 300 суток плавания. Экипаж: командный состав 60 человек, личный состав 600 человек и авиаперсонал 900 человек.

Авиакрыло должно состоять из истребителей F-35B и вертолётов Merlin (всего до 40 машин с возможностью расширения авиакрыла до 70 единиц). В базовой комплектации на авианосце будут располагаться 12 F-35B. Предполагается, что корабль сможет нести ударные и тяжёлые военно-транспортные вертолёты, а также конвертопланы V-22 Osprey.

HMS Queen Elizabeth, заложенный на два года раньше, чем HMS Prince of Wales, в настоящий момент находится с визитом в США, где будут проходить летные испытания предназначенных для него истребителей. Ожидается, что начальная боевая готовность обоих авианосцев будет достигнута в следующем году.