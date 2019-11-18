Войти
Военное обозрение

Британия готовится к принятию на вооружение второго авианосца

532
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Второй британский авианосец HMS Prince of Wales закончил прохождение ходовых испытаний и прибыл в порт приписки Портсмут, где пройдет церемония ввода корабля в состав Военно-морских сил Великобритании. Корабль примут в состав флота до конца года. Об этом сообщает агентство Press Association.

Наш первый вход в бухту Портсмута представляет собой успешное завершение этапов строительства и ходовых испытаний, во время которых судостроительная компания и партнерские организации работали самым тесным образом для того, чтобы Prince of Wales был включен в состав флота

- заявил капитан корабля Даррен Хьюстон.

Как ранее сообщалось, в середине сентября HMS Prince of Wales отправился от причала судостроительного предприятия Вabcock Marine в Росайте (Шотландия), где происходила достройка на плаву, к северо-западному побережью Шотландии на прохождение испытаний, в ходе которых на палубу авианосца впервые приземлился самолет, а его силовая установка была протестирована на максимальной скорости в 25 узлов.

Британский авианосец HMS Prince of Wales является вторым кораблем этого типа и первым серийным после головного Queen Elizabeth, введенного в состав Королевского флота 07 декабря 2017 года. Строительство авианосца было начато 26 мая 2011 года с церемонии резки стали. Фактическая сборка корабля из блоков началась в мае 2014, всего в конструкции авианосца использовано 52 ранее собранных блока. Спущен на воду 21 декабря 2017 года.

Длина - 280 м, ширина — 73 м, полное водоизмещение превышает 70 000 т. Скорость до 25 узлов (46 км/ч), автономность составляет 10 000 миль или почти 300 суток плавания. Экипаж: командный состав 60 человек, личный состав 600 человек и авиаперсонал 900 человек.

Авиакрыло должно состоять из истребителей F-35B и вертолётов Merlin (всего до 40 машин с возможностью расширения авиакрыла до 70 единиц). В базовой комплектации на авианосце будут располагаться 12 F-35B. Предполагается, что корабль сможет нести ударные и тяжёлые военно-транспортные вертолёты, а также конвертопланы V-22 Osprey.

HMS Queen Elizabeth, заложенный на два года раньше, чем HMS Prince of Wales, в настоящий момент находится с визитом в США, где будут проходить летные испытания предназначенных для него истребителей. Ожидается, что начальная боевая готовность обоих авианосцев будет достигнута в следующем году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
AW-101
EH-101
F-35B
HMS Queen Elizabeth
MV-22 Osprey
Проекты
Авианосец
Похожие новости
16.10.2019
Британские "Молнии" на Queen Elizabeth
26.08.2019
"Принц Уэльский" догоняет "Королеву Елизавету"
10.09.2018
Британский авианосец HMS Queen Elizabeth прибыл в США
26.06.2018
Британский новейший авианосец HMS Queen Elizabeth вернулся с очередных испытаний
07.05.2014
Новый британский авианосец Queen Elizabeth будет спущен на воду 4 июля
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.11 19:09
  • 74
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 18.11 18:50
  • 1
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 18.11 18:34
  • 2
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
  • 18.11 18:05
  • 8
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 18.11 17:41
  • 5
Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06
  • 18.11 17:27
  • 20
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 18.11 17:14
  • 6
Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова
  • 18.11 17:08
  • 6
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 18.11 17:02
  • 32
"Армате" добавили целей
  • 18.11 16:29
  • 12
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 18.11 15:54
  • 49
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 18.11 15:51
  • 3
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
  • 18.11 15:38
  • 1
Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно - газета
  • 18.11 15:26
  • 2
Российские ученые создали быстрозаряжаемые аккумуляторы с высокой емкостью
  • 18.11 15:22
  • 14
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли