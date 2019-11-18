Войти
Известия.ru

Япония создаст излучатель для противодействия самолетам и ракетам

605
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/facebook.com/mod.mil.rus

Микроволновый излучатель для противодействия самолетам и ракетам будет создан в Японии. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщило ТАСС.

Отмечается, что излучатель предназначен для вывода из строя электронного оборудования летательных аппаратов и будет работать в диапазоне частот от 3 до 30 гигагерц.

Предполагается создать несколько вариантов излучателя, предназначенных для наземного базирования, а также установки на корабли и даже самолеты.

Минобороны страны уже получило предложения о разработке излучателя от 12 различных компаний.

Средства на проект будут выделены в 2021 году, а к 2023-му ожидается создание действующей модели.

14 ноября 2018 года Пентагон заявил о разработке систем, способных выводить из строя электронику противника микроволновым излучением.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Похожие новости
29.05.2019
Трамп предложил использовать на авианосцах паровые катапульты
26.01.2018
Частная компания Rocket Lab вывела на орбиту "зеркальный" спутник
06.06.2017
Россия предлагает совместно совершенствовать архитектуру безопасности в АТР
20.05.2015
Путин учел рекомендации Центра АСТ
20.08.2014
Возвращение в Черное море
03.11.2010
РОСНАНО подпишет соглашение с НТО "ИРЭ-Полюс" на производство оборудования, повышающего пропускную способность сетей связи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.11 19:09
  • 74
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 18.11 18:50
  • 1
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 18.11 18:34
  • 2
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
  • 18.11 18:05
  • 8
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 18.11 17:41
  • 5
Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06
  • 18.11 17:27
  • 20
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 18.11 17:14
  • 6
Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова
  • 18.11 17:08
  • 6
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 18.11 17:02
  • 32
"Армате" добавили целей
  • 18.11 16:29
  • 12
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 18.11 15:54
  • 49
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 18.11 15:51
  • 3
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
  • 18.11 15:38
  • 1
Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно - газета
  • 18.11 15:26
  • 2
Российские ученые создали быстрозаряжаемые аккумуляторы с высокой емкостью
  • 18.11 15:22
  • 14
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли