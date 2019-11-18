Япония создаст излучатель для противодействия самолетам и ракетам

Микроволновый излучатель для противодействия самолетам и ракетам будет создан в Японии. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщило ТАСС.

Отмечается, что излучатель предназначен для вывода из строя электронного оборудования летательных аппаратов и будет работать в диапазоне частот от 3 до 30 гигагерц.

Предполагается создать несколько вариантов излучателя, предназначенных для наземного базирования, а также установки на корабли и даже самолеты.

Минобороны страны уже получило предложения о разработке излучателя от 12 различных компаний.

Средства на проект будут выделены в 2021 году, а к 2023-му ожидается создание действующей модели.

14 ноября 2018 года Пентагон заявил о разработке систем, способных выводить из строя электронику противника микроволновым излучением.