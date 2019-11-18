Войти
Деловая газета "Взгляд"

В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских

891
3
-2
Источник изображения: Kashif Masood/Xinhua/Zuma/Global Look Press

Индийская газета объяснила, почему Индия купила у Франции истребители Rafale вместо приобретения российских Су-30МКИ.

Economic Times пишет, что способность длительного барражирования французских самолетов в 1,5 раза превышает показатель Су-30МКИ.

Кроме того, указывается, что дальность полета Rafale – от 780 до 1 тыс. 55 км, а у Су-30МКИ она составляет 400–550 км.

Французские истребители могут совершать пять боевых полетов за день, а российские – три, пишет издание.

При этом Economic Times признает, что Rafale гораздо дороже, чем Су-30МКИ.

Напомним, контракт на поставку 36 Rafale был заключен между Индией и Францией в сентябре 2016 года.

В октябре Франция передала Индии первый из 36 заказанных у нее истребителей.

При этом из-за стоимости французских самолетов и их обслуживания Индии пришлось купить существенно меньше истребителей, чем планировалось. Индия решила не дозаказывать Rafale.

В 2019 году стало известно, что Россия получила от Индии заявку на покупку 21 истребителя МиГ-29.


Антон Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Франция
Продукция
Rafale
МиГ-29
Су-30
Су-30МК
Похожие новости
12.09.2019
Старые вопросы нового облика: чего ждать от МиГ-35
24.12.2012
В рамках визита Владимира Путина в Индию ожидается подписание ряда крупных контрактов в сфере ВТС
22.10.2012
Перелет по маршруту Афанасия Никитина
23.08.2011
Итоги МАКС-2011: премьера истребителя, контракты и ЧП на взлете
26.08.2010
Сложный выбор
17.02.2009
"МиГ-35" – русский истребитель XXI века готов защищать индийское небо
3 комментария
№1
18.11.2019 10:10
А почему  дальность полета у Су-30МКИ  400–550 км показали?Надо было 50-100км и тогда бред бы удался...
+4
Сообщить
№2
18.11.2019 15:47
Особенно смешно то, что Су-30МКИ, со своими 1500 км боевого радиуса даже не участвовали в том тендере. Но даже у Миг-35 он не менее 1000 км.
Что за помойку сюда выкладывают, это все равно что посты школьников из соцсетей или новости на finanz обсуждать.
0
Сообщить
№3
18.11.2019 15:51
Цитата, Бельский Андрей Юрьевич сообщ. №2
Что за помойку сюда выкладывают

Это А-Г-Р-Е-Г-А-Т-О-Р. Он показывает температуру по больнице. Если из Индии будут идти такого рода новости, то можно будет ставить диагноз "там все е*анулись".

Алсо, позволяет оценивать направление ветра - наезды на МКИ, значит кто-то кому-то мало заносит, надо больше.

А то мало заносят и вдруг самолет почти не летает уже, ужас какой.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.11 18:50
  • 1
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 18.11 18:34
  • 2
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
  • 18.11 18:30
  • 72
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 18.11 18:05
  • 8
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 18.11 17:41
  • 5
Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06
  • 18.11 17:27
  • 20
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 18.11 17:14
  • 6
Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова
  • 18.11 17:08
  • 6
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 18.11 17:02
  • 32
"Армате" добавили целей
  • 18.11 16:29
  • 12
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 18.11 15:54
  • 49
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 18.11 15:51
  • 3
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
  • 18.11 15:38
  • 1
Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно - газета
  • 18.11 15:26
  • 2
Российские ученые создали быстрозаряжаемые аккумуляторы с высокой емкостью
  • 18.11 15:22
  • 14
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли