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ТАСС

Корабль "Прогресс МС-13" будет находиться в составе МКС почти до середины 2020 года

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Космический корабль "Союз МС-09" и грузовой космический корабль "Прогресс МС-09"
Космический корабль "Союз МС-09" и грузовой космический корабль "Прогресс МС-09".
Источник изображения: © NASA

В 2020 году к Международной космической станции будет запущено три грузовых корабля

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-13", который планируют запустить на орбиту 1 декабря, пробудет в составе МКС практически до середины 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Прогресс МС-13" пробудет в составе МКС почти до середины 2020 года", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в госкорпорации, в 2020 году к Международной космической станции будет запущено три грузовых корабля.

"Прогресс МС-13" будет запущен 1 декабря на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. Ранее на сайте NASA сообщили, что в этот день пройдет трансляция запуска "Прогресса МС-13". Отмечается, что запуск намечен на 14:29 мск, а стыковка с МКС - на 3 декабря в 16:41 мск.

Предыдущий "Прогресс" был запущен к МКС 31 июля.

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2020-й год
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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