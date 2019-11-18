Войти
Военное обозрение

Индийская пресса: Индия уже физически не может отказаться от покупки С-400 у РФ

575
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Индийская пресса сообщает, что, несмотря на давление со стороны США, Нью-Дели уже "физически не имеет возможности отказаться от закупки зенитных ракетных комплексов С-400 у России".

В СМИ Индии названа причина, по которой "отказ уже невозможен". Заявлено, что эта причина состоит в частичной оплате контракта, подписанного с Российской Федерацией на поставку новейших систем ПВО.

Издание Hindustan Times пишет о том, что на данный момент индийские власти перечислили российскому поставщику 850 млн долларов. Отмечено, что это около 15 процентов стоимости всего контракта. В издании сообщают, что такого рода частичная предоплата гарантирует Индии "ускорение поставок".

Поставки зенитных ракетных комплексов для нужд индийских вооружённых сил начнутся в 2020 году. Индийские репортёры утверждают, что если бы предоплата в размере 850 млн долларов не была внесена, то выполнение контракта могло бы затянуться до 2025 года.

Ранее сообщалось, что общая стоимость контракта составляет около 5,4 млрд долларов.

В Индии отмечают, что для ухода от американского "экономического воздействия" (а речь идёт о санкционном пакете CAATSA, который США грозят применить в отношении любого покупателя российской военной техники и вооружений) Москва и Нью-Дели ведут диалог по переводу сделок целиком на оплату в национальных валютах.

Тем временем в Вашингтоне продолжают осуществлять попытки "отговорить" Индию от российского приобретения. Так, в Белом доме заявили, что приобретение индийской стороной С-400 у РФ "ограничит сотрудничество США с Индией".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Проекты
2020-й год
Похожие новости
19.07.2019
Названы территории будущего развёртывания С-400 в Индии
03.04.2018
Российские итоги оружейной выставки ArmHiTec 2018
28.01.2014
А.Исайкин: объем экспорта ВиВТ по линии «Рособоронэкспорта» в 2013 году достиг 13,2 млрд долларов
19.03.2012
7 авиабаз, 28 модернизированных аэродромов и новейшие самолеты
07.03.2012
При продаже новейших вооружений Китаю России необходимо учитывать накопленный КНР опыт по копированию ВиВТ
06.01.2011
Военные вехи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.11 19:04
  • 73
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 18.11 18:50
  • 1
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 18.11 18:34
  • 2
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
  • 18.11 18:05
  • 8
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 18.11 17:41
  • 5
Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06
  • 18.11 17:27
  • 20
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 18.11 17:14
  • 6
Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова
  • 18.11 17:08
  • 6
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 18.11 17:02
  • 32
"Армате" добавили целей
  • 18.11 16:29
  • 12
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 18.11 15:54
  • 49
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 18.11 15:51
  • 3
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
  • 18.11 15:38
  • 1
Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно - газета
  • 18.11 15:26
  • 2
Российские ученые создали быстрозаряжаемые аккумуляторы с высокой емкостью
  • 18.11 15:22
  • 14
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли