Индийская пресса: Индия уже физически не может отказаться от покупки С-400 у РФ

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Индийская пресса сообщает, что, несмотря на давление со стороны США, Нью-Дели уже "физически не имеет возможности отказаться от закупки зенитных ракетных комплексов С-400 у России".

В СМИ Индии названа причина, по которой "отказ уже невозможен". Заявлено, что эта причина состоит в частичной оплате контракта, подписанного с Российской Федерацией на поставку новейших систем ПВО.

Издание Hindustan Times пишет о том, что на данный момент индийские власти перечислили российскому поставщику 850 млн долларов. Отмечено, что это около 15 процентов стоимости всего контракта. В издании сообщают, что такого рода частичная предоплата гарантирует Индии "ускорение поставок".

Поставки зенитных ракетных комплексов для нужд индийских вооружённых сил начнутся в 2020 году. Индийские репортёры утверждают, что если бы предоплата в размере 850 млн долларов не была внесена, то выполнение контракта могло бы затянуться до 2025 года.

Ранее сообщалось, что общая стоимость контракта составляет около 5,4 млрд долларов.

В Индии отмечают, что для ухода от американского "экономического воздействия" (а речь идёт о санкционном пакете CAATSA, который США грозят применить в отношении любого покупателя российской военной техники и вооружений) Москва и Нью-Дели ведут диалог по переводу сделок целиком на оплату в национальных валютах.

Тем временем в Вашингтоне продолжают осуществлять попытки "отговорить" Индию от российского приобретения. Так, в Белом доме заявили, что приобретение индийской стороной С-400 у РФ "ограничит сотрудничество США с Индией".