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Военное обозрение

В США рассказали о назначении спецмасок MPU-6 для лётчиков армейской авиации

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Источник изображения: https://www.reddit.com

Стало известно о том, что для лётчиков американской армейской авиации Пентагон продолжает закупку специальных масок, позволяющих выполнять задания в особых условиях. Речь идёт о специальных масках химико-биологической защиты MPU-5 и MPU-6.

В общей сложности для нужд армейской авиации с 2017 года было произведено 2,2 тысячи спецмасок MPU-6.

Рассказывается о назначении этих "аксессуаров". Маска позволяет пилоту вертолёта (например, речь идёт о вертолётах "Апач") действовать в условиях химического или биологического заражения местности. MPU-6 (Mask Protective Unit) укладывается в специальный карман на груди пилота. Маска в случае необходимости снимается с креплений и надевается на лицо пилота. Она оснащена специальными оптическими элементами, которые позволяют лётчику не терять визуального контроля над обстановкой в полёте. Мало того, оптические элементы обладают сенсорами ночного видения.

Производитель сообщает, что MPU-6 позволяет защитить от воздействия химического или биологического оружия даже при нахождении средства авиации в чрезмерно заражённой среде.

Маска защищает глаза лётчика, кожу лица, органы дыхания. Как заявлено, в специальной маске применены фильтры на основе современных соединений, эффективно нейтрализующих отравляющие вещества. По сути, это облегчённая версия противогаза, причём весьма высокотехнологичная. Её применяют не только в ВВС США, но также, например, в авиации Береговой охраны Соединённых Штатов.

Ресурс Reddit.com публикует снимки американских лётчиков в специальных масках, о котором рассказывается в материале.

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Страны
США
Продукция
AH-64
Проекты
БиоО
Химоружие
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