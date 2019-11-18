Исламабад делает ставку на сербские Т-55

Пакистан выбирает танки по "карману"

Угроза перерастания затянувшегося индо-пакистанского противостояния в полномасштабную войну заставляет стороны возможного конфликта стремительно наращивать свои вооружения.

Как показали недавние воздушные бои ВВС обеих стран наличие ядерных арсеналов у Нью-Дели и Исламабада вовсе не является гарантией от того, что Индия и Пакистан не окажутся втянутыми в настоящие боевые действия.

Так что нет ничего удивительного в том, что они поспешно усиливают не только ракетные войска и авиацию, но и сухопутные силы. В частности, Нью-Дели подтвердил свое намерение довести группировку российских танков Т-90МС индийской сборки в своих войсках до тысячи единиц (более 500 машин уже переданы в войска).

Финансовые возможности Исламабада несколько скромнее. Так производство ОБТ "Аль-Халид" идет буквально в "гомеопатических" количествах, явно недостаточных для насыщения танкового парка (около 10 машин в год). Столь же плачевна ситуация с программой масштабной модернизации Т-80 УД, закупленных в 90-е годы.

Из финансового цейтнота в Исламабаде нашли следующий выход: осуществлена масштабная закупка старых советских танков Т-55 в Сербии.

Эти машины, получившие наименование Т-55Н, прошли модернизацию, в рамках которой получили новый прицел и современную систему управления огнем (100-мм нарезная пушка осталась прежней), 780-сильный двигатель, аналогичный тому, что установлен на сербской специальной инженерной бронированной машине ВИУ-55 "Молния". Также танк получил новый навесной комплекс динамической брони, покрывающей переднюю часть корпуса, башню и боковые проекции. Кроме того, в машине обновлены средства связи.

Отметим, что информация о возможности покупки около трех сотен сербских Т-55 Пакистаном, появлялась еще в 2015 году. Но сегодня, речь может идти о совершенно других количествах.

Напомним, что 15 лет назад из состава ВС Сербии было выведено около 700 Т-55. Кроме того, есть информация о том, что определенное количество танков получено от Словении. Таким образом, Пакистану может быть поставлено до тысячи модернизированных "пятьдесятпяток".

Конечно, тягаться с Т-90, даже при условии усовершенствования, им будет сложно, но они вполне могут прикрыть второстепенные направления, в том числе и в предгорьях.

Насколько оправдан такой "бюджетный" подход, сказать сложно. И будем надеяться, что его практическая проверка не состоится.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",