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Российская газета

Истребители F-35 отработали "уход" от С-400 на учениях в Израиле

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Источник изображения: Фото: Ariel Schalit / AP

В Израиле завершились масштабные военные учения стран НАТО "Голубой флаг". В числе прочего летчики имитировали противостояние с российским зенитно-ракетным комплексом С-400.

Как сообщает портал Breaking Defense, в "военных играх" участвовали десятки самолетов израильских ВВС - от устаревших F-15I до новейшего истребителя F-35I "Адир". Помимо них была задействована дюжина американских F-16, четыре таких же истребители из Греции, Германия и Италия выставили по шесть Eurofighters, а итальянцы помимо этого также задействовали и собственные F-35.

При этом израильские ракетные батареи комплексов ПВО Patriot "модифицировали" (что под этим понимается, автор статьи не уточняет, - прим. "РГ") так, что они в ходе учений играли роль российских систем С-400. На практике ВВС Израиля с ними, понятное дело, не сталкивались, и надеются, что смогут лучше подготовиться с помощью таких вот имитаций.

Эта обеспокоенность вполне объяснима, ведь С-400 уже поставляются в Турцию. Среди потенциальных покупателей российских систем ПВО последнего поколения называются и другие страны региона - Катар и Саудовская Аравия.


Алексей Иванов

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