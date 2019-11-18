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Масштабные учения ВВС и ПВО Северной Кореи

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Масштабные учения ВВС и ПВО Северной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил учения военно-воздушных сил и ПВО страны. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В Северной Корее подобные учения проходят в виде соревнований между подразделениями. После окончания "матча" Ким Чен Ын встретился с участниками демонстрационных полетов и выразил "огромное удовлетворение" работой пилотов, которые продемонстрировали "непобедимую мощь" летного корпуса, пишет РИА Новости. Выступая перед военнослужащими, лидер КНДР подчеркнул, что его летчики должны быть готовы при любых обстоятельствах противостоять вооруженным с головы до пят противникам. По словам Ким Чен Ына, не техническое превосходство определяет победу войск, а то, с какой идеей и ради чего они сражаются.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Военные учения
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