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Индия испытала способную нести ядерный боезаряд баллистическую ракету

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Командование стратегических сил Индии отчиталось об успешном проведенном испытательном пуске баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni II. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ракета, способная нести ядерный боезаряд, была запущена на дальность две тысячи километров с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса. Agni II с высокой точностью поразила учебную цель, которая находилась в акватории Бенгальского залива.

В 2014 году министерство обороны Индии провело испытание баллистической ракеты Agni-IV промежуточной дальности. Запуск ракеты, способной нести ядерную боеголовку, был произведен с полигона на острове Уилера в штате Орисса и признан полностью успешным. По данным Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии, это был третий испытательный запуск в программе разработки Agni-IV.

Сейчас на вооружении Командования стратегических сил Индии стоят баллистические ракеты от Agni-1 до Agni-4 с дальностью действия 700-3,5 тысяч километров, способные нести ядерные боеголовки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Agni БР
Компании
DRDO
Проекты
Ядерный щит
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