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Lenta.ru

Су-35 опасно "покуражился" и вызвал тревогу у россиян

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Истребитель четвертого поколения, предположительно, Су-35, полетал над домами Хабаровской улицы Владивостока, спровоцировав у местных жителей тревожные мысли о том, что началась война, пишет в Instagram пользователь sergey.milvit. Там же размещено видео маневров.

"Однако, не думается, что геройством можно считать пикетирование [вероятно, имелось ввиду пикирование — прим. "Ленты.ру"] на низких высотах над жилыми домами, это скорее кураж, причем безответственный, заслуживающий, как минимум, дисциплинарного взыскания", — полагает пользователь.

В июне вице-премьер Юрий Борисов заявил, что экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57 может подорвать продажи Су-35. В июле 2018 года он же говорил, что Су-35 "считается одним из лучших самолетов в мире", поэтому нет смысла форсировать работы по массовому производству Су-57.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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