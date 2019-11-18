Войти
Деловая газета "Взгляд"

Экспериментальный военный беспилотник упал под Рязанью

477
0
0
Беспилотник "Орион"
Беспилотник "Орион".
Источник изображения: mk.ru

В поселке Листвянка Рязанской области рядом с многоквартирным домом упал экспериментальный образец беспилотного авиационного комплекса "Орион", сообщили в московском межрайонном следственном управлении на транспорте.

По словам следователя по особо важным делам Сергея Бубенева, беспилотник упал вблизи многоквартирного жилого дома, передает ТАСС.

"Экспериментальный образец упал при выполнении испытательного полета. По предварительной версии, произошел отказ техники", –добавил он.

Бубенев отметил, что проблемы у "Ориона" начались еще до посадки. По его словам, вероятность крушения из-за погодных условий невелика, однако на инцидент мог повлиять боковой ветер.

По словам главы Рязанского района Натальи Жуняевой, беспилотник упал примерно в 70 метрах от дома, пострадавших нет.

"Орион" – средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета. Его "потолок" достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость – до 200 км/ч.

Напомним, в конце августа стало известно о начале серийного производства беспилотника "Орион". В июле 2017 года беспилотник "Орион" решили сделать ударным.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о разработке российских боевых беспилотников.


Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Проекты
БПЛА
Похожие новости
04.11.2019
Источник: беспилотник "Орион" поступил в опытно-войсковую эксплуатацию в ВКС России
01.11.2019
Премию имени Н. В. Огаркова получил создатель БЛА "Орион"
27.03.2019
В рамках выставки LIMA 2019 прошло несколько успешных презентаций БПЛА "Орион-Э
29.03.2018
В США рассказали о новой шокирующей военной стратегии России
28.08.2017
При создании корабля "Федерация" и боеприпасов предложили использовать новые композиты
24.08.2017
Разработчик беспилотников рассказал о замещении импортных двигателей на отечественные
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.11 18:50
  • 1
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 18.11 18:34
  • 2
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
  • 18.11 18:30
  • 72
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 18.11 18:05
  • 8
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 18.11 17:41
  • 5
Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06
  • 18.11 17:27
  • 20
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 18.11 17:14
  • 6
Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова
  • 18.11 17:08
  • 6
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 18.11 17:02
  • 32
"Армате" добавили целей
  • 18.11 16:29
  • 12
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 18.11 15:54
  • 49
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 18.11 15:51
  • 3
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
  • 18.11 15:38
  • 1
Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно - газета
  • 18.11 15:26
  • 2
Российские ученые создали быстрозаряжаемые аккумуляторы с высокой емкостью
  • 18.11 15:22
  • 14
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли