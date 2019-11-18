Экспериментальный военный беспилотник упал под Рязанью

В поселке Листвянка Рязанской области рядом с многоквартирным домом упал экспериментальный образец беспилотного авиационного комплекса "Орион", сообщили в московском межрайонном следственном управлении на транспорте.

По словам следователя по особо важным делам Сергея Бубенева, беспилотник упал вблизи многоквартирного жилого дома, передает ТАСС.

"Экспериментальный образец упал при выполнении испытательного полета. По предварительной версии, произошел отказ техники", –добавил он.

Бубенев отметил, что проблемы у "Ориона" начались еще до посадки. По его словам, вероятность крушения из-за погодных условий невелика, однако на инцидент мог повлиять боковой ветер.

По словам главы Рязанского района Натальи Жуняевой, беспилотник упал примерно в 70 метрах от дома, пострадавших нет.

"Орион" – средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета. Его "потолок" достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость – до 200 км/ч.

Напомним, в конце августа стало известно о начале серийного производства беспилотника "Орион". В июле 2017 года беспилотник "Орион" решили сделать ударным.

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Евгения Шестак