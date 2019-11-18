Российский ударный беспилотник "Орион" разбился под Рязанью

Источник изображения: RZN.info

Российский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Орион" потерпел крушение в Рязанской области в ходе испытательного полета. Беспилотник рухнул в районе жилого массива в поселке Листвянка, пострадавших на земле нет. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Московское межрайонное СУ СК на транспорте.

Беспилотник "Орион" потерпел крушение во время испытательного полета. По словам очевидцев, беспилотный аппарат упал на землю примерно в 70 метрах от многоквартирного жилого дома, снеся при этом половину растущей сосны. Как заявил следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев, предварительной версией падения беспилотника является отказ техники. Пострадавших и разрушений на земле нет, сам аппарат восстановлению не подлежит.

Источник изображения: RZN.info

Экспериментальный образец упал при выполнении испытательного полета. По предварительной версии, произошел отказ техники. Причины выясняются. Это "Орион"

- заявил следователь.

По другой версии, причиной падения беспилотника стал сильный боковой порыв ветра. В дальнейшем установлением причины падения беспилотника займется специальная комиссия.

Как ранее сообщалось, разведывательный БПЛА большой продолжительности полета "Орион" был создан компанией "Кронштадт" в рамках ОКР "Иноходец" по контракту с Министерством обороны. Беспилотник в разведывательном варианте прошел испытания в Сирии.

Максимальный взлетный вес дрона - 1100 кг, масса полезной нагрузки - 250 кг. Длина аппарата 8 м, размах крыла 16 м, продолжительность полета 24 часа. На серийных образцах должен быть установлен российский двигатель АПД-110/120 с двухлопастным винтом АВ-115 диаметром 1,9 метра. На беспилотник устанавливается комплекс разведывательной аппаратуры.

Ранее сообщалось, что первая партия серийных беспилотников поступит в войска до конца этого года, в настоящее время беспилотник проходит опытную войсковую эксплуатацию.

Компания-разработчик "Ориона" "Кронштадт" заявила о готовности оказать помощь в расследовании факта падения беспилотника.