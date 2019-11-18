Индия провела испытание баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд

Дели. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - В Индии в субботу успешно проведен испытательный пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni II ("Агни-2"), сообщили представители Командования стратегических сил страны.

Ракета, способная нести ядерный боезаряд, была запущена на дальность две тысячи километров с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса. По имеющимся данным Agni II с высокой точностью поразила учебную цель.

В настоящее время на вооружении Командования стратегических сил Индии стоят баллистические ракеты от Agni-1 до Agni-4 с дальностью действия 700-3,5 тыс. км, способные нести ядерные боеголовки.