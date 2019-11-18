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Деловая газета "Взгляд"

Израильские истребители F-35 отработали "уход" от С-400

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Истребитель F-35I
Истребитель F-35I ВВС Израиля.
Источник изображения: rg.ru

Военно-воздушные силы Израиля совместно с американскими и европейскими союзниками отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", прошедших на аэродроме Увда, пишет Breaking Defense.

Уточняется, что в маневрах принимали участие летчики из США, Германии, Италии и Греции. Для учений привлекли несколько израильских истребителей пятого поколения F-35I и F-16I, а также более 34 бомбардировщиков других стран, включая F-16, F-35 и Eurofighter Typhoon, передает РИА "Новости".

Истребители отрабатывали воздушный бой и нанесение авиаударов по системе противовоздушной обороны.

По информации издания, российские С-400 имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot ("Пэтриот").

Учения проходили недалеко от зоны боевых действий в районе Сектора Газа.

В Минобороны ранее подчеркивали, что поставленные в Турцию зенитные ракетные системы С-400 способны "десакрализировать" американские истребители F-35.

Между тем Турция и США приступили к оценке потенциального влияния российских систем ПВО на F-35.

Добавим, в ноябре СМИ сообщали, что Россия получила в Сирии усовершенствованную израильскую ракету класса "земля-воздух", выпущенную из ракетной системы "Праща Давида".

Израильский политолог Яков Кедми в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что попадание в руки российских специалистов ракеты от комплекса "Праща Давида" "для Израиля не проблема, а вот для России она может представлять интерес с точки зрения технических решений".



Ольга Никитина

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