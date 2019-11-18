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Деловая газета "Взгляд"

Шойгу рассказал о новых способах ведения войны на учениях "Центр-2019"

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Танки Т-72Б3 во время стратегических командно-штабных учений "Центр-2019"
Танки Т-72Б3 во время стратегических командно-штабных учений "Центр-2019".
Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

Вооруженные силы России в ходе учений "Центр-2019" отработали новые формы применения и способы действий войск, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

В рамках отработки военные опирались на опыт современных локальных войн и вооруженных конфликтов, а также операции в Сирии, говорится в сообщении Миноброны, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам Шойгу, в учениях принимали участие войска Центрального и Восточного военных округов, Каспийской флотилии, ВДВ и Дальней и Военно-транспортной авиации.

Отмечается, что в рамках эксперимента по формированию соединения нового типа в составе ВДВ в качестве тактического десанта применялась отдельная десантно-штурмовая бригада.

Шойгу отметил слаженное взаимодействие военнослужащих армий стран-участниц учений "Центр-2019". В учениях приняли участие представители вооруженных сил семи стран, включая Индию и Китай.

"Хочу отметить слаженность и взаимодействие военнослужащих армий стран-участниц. На всех этапах прослеживалось их общее стремление четко выполнить поставленные задачи", – сказал министр.

Шойгу отметил, что российские военные показали способность действовать нестандартно в сложной обстановке на учениях.

"Считаю, что цели учения достигнуты в полном объеме, войска продемонстрировали высокую выучку", – отметил он.

Военные учения "Центр-2019" прошли с 16 по 21 сентября. Участие в них приняли около 128 тыс. военнослужащих. В мероприятиях были задействованы более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов.


Евгения Шестак

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