GI остались довольны боевым потенциалом российского танка Т-80У

Американские военные провели испытания российского танка Т-80У. Тестирование состоялось в ходе военных учений в Южной Корее.

Испытания российской боевой машины проводили военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf. Об этом сообщается на странице этого подразделения в Twitter.

Судя по кадрам, американские военные испытали ходовые качества танка, а затем произвели несколько выстрелов. В комментариях, которые появились под кадрами, говорится, что танкисты США остались довольны полученными ощущениями.

Т-80У - основной боевой танк семейства Т-80. Эти танки находятся в эксплуатации с 1985 года. Известно, что в настоящее время на вооружении армии Южной Кореи имеется около 80 таких машин. Т-80У также имеются в составе Вооруженных сил Кипра.