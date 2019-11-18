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Военно-промышленный курьер

В Балтийске ставят противодиверсионные боны нового поколения

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Источник изображения: vpk-news.ru

Главную базу Балтийского флота будут защищать самые современные заграждения.

В районах базирования кораблей в Балтийске началась установка бон нового поколения, которые существенно повысят уровень безопасности. Они предназначены не пропускать быстроходные маломерные суда, боевых пловцов и специальные автономные подводные аппараты.

Для прохода плавсредств военной полиции и патрульных катеров противодиверсионных подразделений в заграждениях предусмотрены специальные ворота, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Кроме того, новые "плавучие охранники" оснащены предупредительными знаками, табличками и навигационными огнями.

Также боновые заграждения будут способствовать экологической безопасности объектов БФ, препятствуя проникновению плавающего мусора в акваторию базы.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

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