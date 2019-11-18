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Российская газета

Солдаты срочной службы будут получать более двух тысяч рублей

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Источник изображения: Виталий Тимкив / РИА Новости

Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий новую систему расчета окладов для солдат срочной службы во всех силовых ведомствах. Планируется, что с будущего года призывники во всех силовых структурах начнут получать более 2 тысяч рублей. Получка же сержантов сможет доходить до 3-4 тысяч.

Проект вводит единый базовый оклад для всех солдат срочной службы, плюс три надбавки к нему. Такая система будет действовать независимо от того, какую должность занимает призывник и в каком ведомстве служит. На срочную службу сегодня призывают не только в Вооруженные силы, но в Росгвардию, МЧС, ФСО и другие ведомства.

Размер оклада будет устанавливаться правительством. С 1 октября нынешнего года типовой оклад солдата срочной службы составляет 2086 рублей. Новая система уже несколько лет в порядке эксперимента действует в Минобороны. Эксперимент был признан удачным. При этом в случае принятия предложенных поправок выиграют в том числе и солдаты срочной службы из Вооруженных сил. Как поясняют эксперты, дело в том, что в ходе эксперимента солдаты получали 2 тысячи рублей оклада плюс надбавки, но надбавки рассчитывались от старых окладов. В итоге, например, надбавка за риск для рядового составляла 52 рубля. Надбавки для сержантов, например, для командиров отделений, составляли чуть более 400 рублей. Так что командир отделения в рамках эксперимента получал 2489 рублей.

После принятия закона надбавки вырастут. Например, ежемесячная надбавка за руководство воинским подразделением, как планируется, будет составлять до 40 процентов оклада. То есть 800 с небольшим рублей. Кроме того, предусмотрены еще две надбавки: за выполнение задач, связанных с риском в мирное время, а также за работу с гостайной. Надбавка за риск составит до 50 процентов. Таким образом, сержант, дослужившийся, скажем, до заместителя командира взвода, сможет получать почти 4 тысячи рублей.


Владислав Куликов

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Страны
Россия
Компании
МЧС
Росгвардия
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1 комментарий
№1
18.11.2019 13:17
...в день, надеюсь
+1
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