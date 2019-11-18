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F-35 посчитали умнее Су-57

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Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

По сравнению с американскими истребителями пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II перспективный российский Су-57 оказывается проще и эффективнее, заявил РИА Новости генерал-майор Владимир Попов.

"Если рассматривать американские самолеты пятого поколения F-22 и F-35, то первый из них очень дорогой и трудоемкий, и они [США] частично даже выводят его из эксплуатации. Им нужно восстанавливать некоторые технологии, дорабатывать его. А F-35 получился интеллектуально очень загруженным, но в пилотажном отношении еще достаточно слабым и, наверное, не в полной мере отвечает самолетам пятого поколения", — сказал военный летчик.

Как отмечает генерал-майор, Су-57 способен летать со сверхзвуковой скоростью в бесфорсажном режиме, отличается высокой маневренностью, укомплектован современными системами вооружения и может вести бой в режиме сверхзвукового полета.

Таким образом Попов отреагировал на публикацию китайского портала Sina, в которой заявлялось, что возможности Су-57 могут вызвать зависть у США.

В ноябре 2018 года американский журнал The National Interest написал, что сравнение Су-57 и F-22 Raptor бессмысленно, поскольку первый спустя восемь лет после первого полета "по-прежнему остается сырым прототипом", тогда как второй находится на вооружении в течение 13 лет, а с 2014 года принимает участие в операциях на Ближнем Востоке.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
ПАК ФА
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