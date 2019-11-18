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Газета.ru

"Летающий" в руках американцев: США испытали российский танк

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Американские военные испытали российский танк Т-80

Американские военные испытали российский военный танк Т-80У. Произошло это в рамках учений, организованных совместно с Южной Кореей. 46-тонная боевая машина обладает управляемым ракетным комплексом "Рефлекс-М", а также оружием "Иртыш". Благодаря своим динамическим особенностям танк может развивать скорость до 70 км/ч, за что получил прозвище "летающий".

Американские военнослужащие испытали российский танк Т-80У. Бронетанковая бригада Greywolf протестировала военную технику в рамках учений, проходящих в Южной Корее. Видео с учений опубликовано в аккаунте подразделения в Twitter.


Это уже не первый раз, когда американская армия испытывает современное российское оружие. Так, в конце августа сообщалось, что американцы совместно с военными Южной Кореи испытали в рамках регулярных учений танки Т-80У, а также боевые машины пехоты БМП-3. Всю эту технику Россия поставила южнокорейским партнерам в конце 90-х-начале 2000-х годов. В течение почти 20 лет Т-80У оставался самым мощным танком Южной Кореи, сообщает Defence Blog. Отмечается, что российское вооружение использует только одно подразделение армии страны - третья бронетанковая бригада. В ее распоряжении находятся 42 танка Т-80У и 67 БМП-3.

Т-80У является основным боевым танком семейства Т-80. Его боевая масса составляет 46 тонн. Несмотря на свой вес, машина способна развить скорость до 70 км/ч. За свои динамические свойства танк получил прозвище "летающий".

Машина оснащена комплексом управляемого ракетного вооружения "Рефлекс-М" и комплексом управления оружием "Иртыш". Используется это оружие с 1985 года. Такие танки состоят на вооружении не только России и Южной Кореи, но и Кипра.

Т-80 - боевая машина с единой газотурбинной силовой установкой. Это первый в мире основной танк со встроенной противоснарядной динамической защитой. Благодаря газотурбинному двигателю танк устойчив к холоду и жаре.

Плавающая БМП-3, которую также испытали американские военнослужащие в августе этого года, имеет на своем вооружении две пушки калибра 100-мм и 30-мм, а также три пулемета. Современные вариации этого орудия оснащены противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) "Корнет". Российские разработчики также планируют усовершенствовать БМП, установив на нее роботизированные боевые модули и активную защиту.

По данным СМИ, на августовских учениях в Южной Корее работу войсковых соединений отрабатывали солдаты 1-й кавалерийской армии США.

Отметим, что эти мероприятия вызывают особую настороженность со стороны КНДР. Пхеньян рассматривает их как провокацию.

Так, в начале ноября власти Северной Кореи заявили, что считают намерение американских властей провести учения совместно с Южной Кореей декларацией курса на конфронтацию в отношениях. Об этом сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление посла по особым поручениям МИД КНДР Квон Чжон Гына.

"То, что США объявляют о планах провести совместные учения ВВС лишь через месяц после провала рабочих переговоров США и КНДР в Стокгольме, нельзя рассматривать иначе, как объявление о конфронтации", - приводит агентство слова дипломата.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что такие действия США показывают истинный характер Вашингтона как страны-гегемона. По его словам, американские власти рассматривают в качестве решения проблем применение военной силы, тем самым разрушая безопасность в мире.

Помимо этого, такие шаги "накаляют атмосферу конфронтации в регионе и на Корейском полуострове" и "тушат искры диалога между США и КНДР, которые понемногу начали зарождаться".

"Мы уже не раз подчеркивали, что совместные военные учения препятствуют прогрессу в отношениях США и КНДР и могут подтолкнуть нас к пересмотру уже принятых нами важных мер. Наше терпение приближается к своему лимиту, в конце концов мы не будем молча наблюдать за безрассудными военными шагами США", - предупредил дипломат.

Тем не менее американская сторона придерживается другого мнения. Так, недавно министр обороны США Марк Эспер заявил о необходимости проводить совместные учения в рамках их военного альянса с Южной Кореей. Он подчеркнул, что их цель - это не только поддержка, но и развитие, а также усиление результата дипломатических действий по денуклеаризации. С таким заявлением глава Пентагона выступил по итогам встречи со своим южнокорейским коллегой в Сеуле.


Ангелина Мильченко

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