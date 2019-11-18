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F-35I приготовился уничтожить С-400

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Источник изображения: Фото: Ariel Schalit / AP

Израильские истребители пятого поколения F-35I Adir в ходе совместных учений с союзниками из США и Европы "Голубой флаг" потренировались в боях с российской зенитной ракетной системой (ЗРС) C-400 "Триумф", которую имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot, сообщает Breaking Defense.

"В течение нескольких дней израильские, американские, немецкие, итальянские и греческие истребители, в том числе скрытые F-35, практиковали ведение воздушных боев и нанесение авиаударов по имитируемой системе противовоздушной обороны [ПВО], в то время как другие подразделения ВВС [Военно-воздушных сил] Израиля наносили реальные авиаудары и осуществляли реальную противоракетную оборону [ПРО] в отношении "Палестинского исламского джихада"", — пишет американское издание.

Breaking Defense отмечает, что способность одновременно принимать участие в настоящей войне и военных учениях, используя в обоих случаях новую и сложную тактику, является свидетельством растущих возможностей ВВС Израиля. "В то время как израильские ВВС еще не сталкивались с С-400 в бою, имитационные сражения являются хорошей практикой для будущих войн", — полагает издание.

В ноябре в Секторе Газа обнаружили практически не получившую серьезных повреждений часть ракеты-перехватчика Tamir ("Тамир") израильской системы противоракетной обороны (ПРО) Iron Dome ("Железный купол").

В августе военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей рассказал, как F-35I Adir могут обманывать сирийские и российские ЗРС С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф".

Учения "Голубой флаг" проходили с 3 по 14 ноября на авиабазе Увда (Израиль) примерно в 160 километрах от активной зоны боевых действий в районе Сектора Газа. За это время еврейскому государству удалось выдержать атаку не менее 450 ракет из Сектора Газа. Более 90 процентов таких ракет, угрожавших густонаселенных районам страны, были успешно перехвачены Железным куполом.

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