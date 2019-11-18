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WarSpot

Израиль обновляет флот

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Источник изображения: warspot.ru

Израильский флот меняет ракетные катера на корветы. Вчера, 15 ноября, портал navalnews.com сообщил о том, что устаревающие катера типа Saar 4.5 будут заменены на корветы типа Reshef.

Подрядчиком по контракту выступает верфь Israel Shipyards. Детали сделки и объём заказа не разглашаются. При этом известно, что ВМФ Израиля располагает восемью катерами типа Saar 4.5 модификации Hetz.

Рендер корвета типа Reshef

Источник изображения: navalnews.com

По неофициальным данным, корветы типа Reshef будут спроектированы и построены на базе проекта Saar S-72 (длина — 72 м, водоизмещение — 800 т). Основное предназначение новых корветов — защита исключительной экономической зоны Израиля, а также нефте- и газодобывающих объектов в его территориальных водах. В Israel Shipyards указывают, что все боевые системы на борту новых кораблей будут производиться оборонной промышленностью Израиля.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Компании
Israel Shipyards
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