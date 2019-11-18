Филиппины рассматривают Су-30 в качестве одного из вариантов для своих ВВС

Су-30МКИ ВВС Индии Источник изображения: topwar.ru

Филиппины рассматривают российский истребитель Су-30 в качестве одного из претендентов на победу в тендере, объявленном Военно-воздушными силами страны.

Как сообщает Janes, Министерство обороны намерено выбрать и приобрести один из четырех типов многоцелевых истребителей для укрепления потенциала ВВС страны в области противовоздушной обороны и охраны границ. В настоящее время командование ВВС выбирает из четырех вариантов: Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon, Су-30 (Flanker) и Saab Gripen.

Именно эти истребители были названы и показаны на слайдах высокопоставленным чиновником Министерства обороны Филиппин во время пресс-конференции в военном ведомстве. Выбранный самолет будет закуплен для дополнения парка легких истребителей KAI FA-50PH Fighting Eagle южнокорейского производства.

Чиновник отметил, что меморандум о приобретении уже был проработан для утверждения на уровне министерства национальной обороны, и что государственное финансирование для запуска проекта ожидается либо в первом, либо во втором квартале 2020 года.

Отметим, что до 2017 года Филиппины наряду с Брунеем оставались единственными государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, которые никогда не закупали российских вооружений. Однако с приходом к власти президента Родриго Дутерте Манила начала активно проявлять интерес к налаживанию военно-технического сотрудничества с Москвой. Как объяснял Дутерте, "когда Россия продает оружие, она не навязывает каких-то условий", в отличие от США.

Первым контрактом, подписанным Россией с Филиппинами, стало соглашение на поставку гранатометов РПГ-7В и выстрелов к ним. Российское вооружение поступило на Филиппины в июле этого года.