Россия переделает "Союз" из-за Восточного

Ракетно-космический центр "Прогресс" приступил к созданию унифицированной ракеты "Союз-2", которая может одновременно запускаться с космодромов Восточный в Амурской области и казахстанского Байконура, сообщил РИА Новости представитель предприятия.

Агентство отмечает, что унификация потребует проведения работ не только с ракетой, но и с наземным оборудованием.

В сентябре гендиректор "Главкосмос Пусковые Услуги" Александр Серкин заявил, что Россия создаст ракету "Союз-2М" под коммерческие нагрузки.

В ноябре 2018 года "Роскосмос" отчитался об успешном пуске с Восточного ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками, однако затем признал, что на целевую орбиту полезная нагрузка не вышла из-за ошибки в полетном задании носителя и разгонного блока.

Ракеты семейства "Союз" запускаются с четырех космодромов (Байконур, Плесецк, Восточный и Куру) из трех стран (Россия, Казахстан и Франция) и двух материков (Евразия и Южная Америка).