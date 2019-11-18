Гаубица ЮАР поставила рекорд дальнобойности и точности

Южноафриканский производитель орудийных систем Denel Land Systems совместно с немецкой компанией Rheinmetall Denel Munition провели демонстрационные стрельбы на полигоне Алькаптан.

Новым снарядом M9703 V-LAP была поражена цель на дистанции в 76280 м, что является возможным рекордом дальности и точности огня для классической(конвенциональной) артиллерии.

Как сообщает портал Defence Web, на полигон в Северо-Капской провинции ЮАР прибыли представители множества оружейных производителей и потенциальных заказчиков. Основной задачей испытаний была наглядная проверка работы всех компонентов оружия на практике - артиллерии, метательных зарядов, снарядов, взрывателей и детонаторов.

В демонстрации участвовало несколько единиц техники и типов боеприпасов калибра 120 и 155 миллиметров. Выстрелы производились из буксируемой гаубицы Denel G5 (155 мм), закрепленном на специальном стенде орудии от защищенной САУ PzH 2000 (155 мм), самоходной гаубицы Denel G6 (155 мм) и 120-миллиметрового миномета MWS120 для установки на многофункциональное шасси.

Наиболее примечательными были три выстрела. Первый осуществила пушка от PzH 2000: корректируемый снаряд Assegai M2005 HE V-LAP удалось забросить на дистанцию 53 917 метров. Причем согласно показателям телеметрии условная цель была эффективно поражена. Это полностью подтвердило заявленные производителем характеристики боеприпаса.

Однако на этом испытатели не остановились и выстрелили тем же снарядом из гаубицы G6, использовав другой тип заряда. На этот раз цель удалось поразить уже на расстоянии 66 943 метра. Та же пушка установила и рекорд демонстрации - более 76 километров снарядом M9703 V-LAP. По словам исполнительного директора группы компаний Denel Дэниеля дю Туа (Danie du Toit), это новый рекорд и важнейшая веха развития традиционной ствольной артиллерии.

M9703 V-LAP является наиболее совершенным снарядом из линейки V-LAP (Velocity-enhanced Long-range Artillery Projectile - дальнобойный артиллерийский снаряд с ускорителем) производства Rheinmetall, отмечает ПМ.

Он представляет из себя составную конструкцию из специального донного газогенератора и ускорителя, которые расположены под основным снарядом. После выхода из ствола газогенератор работает около двух секунд, компенсируя продуктами своего горения разрежение, возникающее за снарядом, которое способно существенно затормозить его. Затем срабатывает ускоритель и в результате всех мероприятий дальность выстрела повышается почти вдвое, по сравнению с обычными боеприпасами. Главный инженер Rheinmetall Denel Munition считает, что без существенных доработок M9703 сможет поражать цели на расстоянии 80 и более километров.