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Военно-промышленный курьер

Гаубица ЮАР поставила рекорд дальнобойности и точности

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Источник изображения: vpk-news.ru

Южноафриканский производитель орудийных систем Denel Land Systems совместно с немецкой компанией Rheinmetall Denel Munition провели демонстрационные стрельбы на полигоне Алькаптан.

Новым снарядом M9703 V-LAP была поражена цель на дистанции в 76280 м, что является возможным рекордом дальности и точности огня для классической(конвенциональной) артиллерии.

Как сообщает портал Defence Web, на полигон в Северо-Капской провинции ЮАР прибыли представители множества оружейных производителей и потенциальных заказчиков. Основной задачей испытаний была наглядная проверка работы всех компонентов оружия на практике - артиллерии, метательных зарядов, снарядов, взрывателей и детонаторов.

В демонстрации участвовало несколько единиц техники и типов боеприпасов калибра 120 и 155 миллиметров. Выстрелы производились из буксируемой гаубицы Denel G5 (155 мм), закрепленном на специальном стенде орудии от защищенной САУ PzH 2000 (155 мм), самоходной гаубицы Denel G6 (155 мм) и 120-миллиметрового миномета MWS120 для установки на многофункциональное шасси.

Наиболее примечательными были три выстрела. Первый осуществила пушка от PzH 2000: корректируемый снаряд Assegai M2005 HE V-LAP удалось забросить на дистанцию 53 917 метров. Причем согласно показателям телеметрии условная цель была эффективно поражена. Это полностью подтвердило заявленные производителем характеристики боеприпаса.

Однако на этом испытатели не остановились и выстрелили тем же снарядом из гаубицы G6, использовав другой тип заряда. На этот раз цель удалось поразить уже на расстоянии 66 943 метра. Та же пушка установила и рекорд демонстрации - более 76 километров снарядом M9703 V-LAP. По словам исполнительного директора группы компаний Denel Дэниеля дю Туа (Danie du Toit), это новый рекорд и важнейшая веха развития традиционной ствольной артиллерии.

M9703 V-LAP является наиболее совершенным снарядом из линейки V-LAP (Velocity-enhanced Long-range Artillery Projectile - дальнобойный артиллерийский снаряд с ускорителем) производства Rheinmetall, отмечает ПМ. 

Он представляет из себя составную конструкцию из специального донного газогенератора и ускорителя, которые расположены под основным снарядом. После выхода из ствола газогенератор работает около двух секунд, компенсируя продуктами своего горения разрежение, возникающее за снарядом, которое способно существенно затормозить его. Затем срабатывает ускоритель и в результате всех мероприятий дальность выстрела повышается почти вдвое, по сравнению с обычными боеприпасами. Главный инженер Rheinmetall Denel Munition считает, что без существенных доработок M9703 сможет поражать цели на расстоянии 80 и более километров.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
ЮАР
Продукция
PzH 2000
Компании
Rheinmetall
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3 комментария
№1
18.11.2019 13:07
воу воу воу! полегче!
+1
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№2
18.11.2019 14:18
У "Коалиции", вроде, официально - 80.
0
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№3
18.11.2019 14:39
Цитата, Станиславский сообщ. №2
официально - 80.
40 и 70 но настоящими снарядами. рсзо такто тодже может кидать не на 40 а на 400 тока это ЛПП. все эти свистоподелки во первых имеют отклонения под км во вторых летят на эти дальностисгоры с попутным ветром в разряжёной атмосфере и с учтом вставок в снаряд самого снаряда там остаеться ниачём. аналогично кидали подкалиберный порядка 100мм и облегчный но удлинеёный с пушки 152 конечно он летел дальше. но это СТЕЛС с известным итогом. кстати что за цель? 2 на 2 мтра или км? так то на стока даже дешевле кинутьОТРК Точка. ибо она тупо тдешевле десятка оных коректируемых генерируемых.. у пиндосов вон снаряд на 180км был придуман тока ценой больше чем у ПКР в итоге зумвольт пускет пузыри вовсе БЕЗ оружия.
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