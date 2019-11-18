Плата за защиту: Трамп требует от Токио и Сеула больше денег

Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться от Республики Корея и Японии увеличения расходов на содержание американского военного контингента, защищающего их территории, в 4-5 раз. При этом находящийся сейчас в азиатском турне глава Пентагона Марк Эспер озабочен совсем другими вопросами
Глава Белого дома потребовал от Токио и Сеула увеличить размер средств, выделяемых на содержание военного контингента США, в несколько раз, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источники в администрации американского главы и правительстве.
В Южной Корее войска США размещены уже более полувека - со времен Корейской войны (1950-1953 годы). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне.
Хотя США остаются близкими союзниками Южной Кореи и Японии, а также в значительной степени гарантируют безопасность этих стран за счет своего присутствия, трения по некоторым вопросам, в том числе и финансового толка, являются серьезной проблемой.
Так, летом бывший советник по безопасности президента Дональда Трампа Джон Болтон, тогда еще занимавший этот пост,
Стоит отметить, что в рамках истекающего в марте 2021 года соглашения Токио сейчас платит $2 млрд за пребывание на ее территории военнослужащих США, а содержание в Республике Корея воинского контингента обходилось стране примерно в $1 млрд в прошлом году, когда истекло пятилетнее соглашение. Тогда Трамп требовал от Сеула увеличить расходы на 50%. В итоге стороны пришли к соглашению, что Сеул заплатит на 8% больше в нынешнем году, но договор будет пересматриваться ежегодно.
Также на состоявшихся чуть более недели назад в Сеуле переговорах по распределению расходов на содержание американских войск в Южной Корее США предложили своим партнерам учесть также стоимость размещения военных в смежных регионах, выставив общий счет на $ 4,7 млрд, однако обосновать такое увеличение трат для своих союзников они не смогли, писала южнокорейская газета "Чосон ильбо".
Вчера Сеул посетил глава Минобороны США Марк Эспер. Республика Корея стала первой точкой в его азиатском турне. Одной из ключевых задач в регионе для него станет, в частности, сдерживание Китая.
Главе Пентагона в ходе поездки предстоит обсудить с союзниками "общие вызовы, включая милитаризацию Южно-Китайского моря и хищническую экономическую деятельность Китая", сообщал помощник главы оборонного ведомства Джонатан Хоффман.
После 51-го ежегодного консультативного совещания по вопросам совместной безопасности министр национальной обороны Южной Кореи Чон Гён Ду сообщил, что переговорщики пришли к тому, что сумма взносов должна быть установлена на взаимоприемлемых условиях до начала нового раунда переговоров, который состоится в Сеуле 18-19 ноября.
Сейчас договор подразумевает предоставление Южной Кореей Японии данных радаров о баллистических ракетах КНДР, а Токио в ответ делится с Сеулом полученными самолетами-разведчиками сведениями о подводных лодках КНДР, а также данными со своих спутников о подготовке Пхеньяна к ракетным пускам.
Эспер на встрече с главой республики Мун Чжэ Ином выразил понимание в отношении позиции Южной Кореи и заявил, что призовет Японию к "плавному решению" сложившейся ситуации.
При этом на данный момент все старания США убедить стороны не рушить единство союзников в Индо-Тихоокеанском регионе не принесли никаких плодов. Однако вопрос КНДР важен для Америки, а значит она продолжит попытки урегулировать вопрос выгодным для себя образом.