Плата за защиту: Трамп требует от Токио и Сеула больше денег

Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться от Республики Корея и Японии увеличения расходов на содержание американского военного контингента, защищающего их территории, в 4-5 раз. При этом находящийся сейчас в азиатском турне глава Пентагона Марк Эспер озабочен совсем другими вопросами

Глава Белого дома потребовал от Токио и Сеула увеличить размер средств, выделяемых на содержание военного контингента США, в несколько раз, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источники в администрации американского главы и правительстве.

В Южной Корее войска США размещены уже более полувека - со времен Корейской войны (1950-1953 годы). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне.

Хотя США остаются близкими союзниками Южной Кореи и Японии, а также в значительной степени гарантируют безопасность этих стран за счет своего присутствия, трения по некоторым вопросам, в том числе и финансового толка, являются серьезной проблемой.

Так, летом бывший советник по безопасности президента Дональда Трампа Джон Болтон, тогда еще занимавший этот пост,

передал Японии требование поднять расходы на содержание 50 тыс. американских военнослужащих аж в четыре раза. На находящихся в Республике Корея 28,5 тыс. американских военных Сеулу предложили тратить в пять раз больше - чтобы продлить их присутствие на территории страны.

Стоит отметить, что в рамках истекающего в марте 2021 года соглашения Токио сейчас платит $2 млрд за пребывание на ее территории военнослужащих США, а содержание в Республике Корея воинского контингента обходилось стране примерно в $1 млрд в прошлом году, когда истекло пятилетнее соглашение. Тогда Трамп требовал от Сеула увеличить расходы на 50%. В итоге стороны пришли к соглашению, что Сеул заплатит на 8% больше в нынешнем году, но договор будет пересматриваться ежегодно.

Также на состоявшихся чуть более недели назад в Сеуле переговорах по распределению расходов на содержание американских войск в Южной Корее США предложили своим партнерам учесть также стоимость размещения военных в смежных регионах, выставив общий счет на $ 4,7 млрд, однако обосновать такое увеличение трат для своих союзников они не смогли, писала южнокорейская газета "Чосон ильбо".

Вчера Сеул посетил глава Минобороны США Марк Эспер. Республика Корея стала первой точкой в его азиатском турне. Одной из ключевых задач в регионе для него станет, в частности, сдерживание Китая.

Главе Пентагона в ходе поездки предстоит обсудить с союзниками "общие вызовы, включая милитаризацию Южно-Китайского моря и хищническую экономическую деятельность Китая", сообщал помощник главы оборонного ведомства Джонатан Хоффман.

После 51-го ежегодного консультативного совещания по вопросам совместной безопасности министр национальной обороны Южной Кореи Чон Гён Ду сообщил, что переговорщики пришли к тому, что сумма взносов должна быть установлена на взаимоприемлемых условиях до начала нового раунда переговоров, который состоится в Сеуле 18-19 ноября.

Еще одной важной проблемой США, связанной с Южной Кореей, является вопрос обмена разведданными - Сеул не желает продлевать соответствующее соглашение, действие которого закончится через неделю, с Токио, пока с японской стороны действуют экспортные ограничения.

Сейчас договор подразумевает предоставление Южной Кореей Японии данных радаров о баллистических ракетах КНДР, а Токио в ответ делится с Сеулом полученными самолетами-разведчиками сведениями о подводных лодках КНДР, а также данными со своих спутников о подготовке Пхеньяна к ракетным пускам.

Эспер на встрече с главой республики Мун Чжэ Ином выразил понимание в отношении позиции Южной Кореи и заявил, что призовет Японию к "плавному решению" сложившейся ситуации.

При этом на данный момент все старания США убедить стороны не рушить единство союзников в Индо-Тихоокеанском регионе не принесли никаких плодов. Однако вопрос КНДР важен для Америки, а значит она продолжит попытки урегулировать вопрос выгодным для себя образом.