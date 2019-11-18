The American Conservative (США): когда Украина успела стать "важным союзником"?

Попытки изобразить Украину попавшим в беду союзником США не имеют ничего общего с действительностью. Америка никогда не была обязана сражаться за ее суверенитет. Несмотря на давление американских неоконсерваторов, которые хотели добиться принятия Украины в НАТО, здравомыслящие политики отвергли эту идею. Почему - читайте в статье главного редактора ТАС Патрика Бьюкенена.

Узнав о том, как заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент (George Kent) и посол США на Украине Уильям Тейлор (William Taylor) описывали решение президента США Дональда Трампа о приостановке военной помощи Украине, газета The New York Times подвела итог и со всей серьезностью поддержала их слова: "Обоих свидетелей, несомненно, беспокоило не только злоупотребление властью со стороны президента [США], но и тот вред, который оно нанесло Украине, важному союзнику, подвергающемуся постоянным нападкам со стороны российских войск".

"Пока мы находимся здесь сегодня, русские атакуют украинских солдат на территории их собственной страны, и это продолжается уже четыре года, - сказал Тейлор. - Я видел это на линии фронта на прошлой неделе. В тот день, когда я туда ездил, один украинский солдат был убит, и еще четверо получили ранения".

Кент сравнил сопротивление Украины вторжению России в лице сепаратистов Донбасса с "нашим собственным ополчением 1776 года": "Более 13 тысяч украинцев погибли на украинской земле, защищая свою территориальную целостность и суверенитет от российской агрессии <…> Украине крайне важна поддержка Америки в ее войне за независимость".

Кент продолжил: "Возможно, американские колонии не смогли бы выстоять против британской имперской мощи без помощи их трансатлантических друзей после 1776 года. Подобно организованной помощи Лафайетта армии генерала Джорджа Вашингтона и военно-морским силам адмирала Джона Пола Джонса, за последние пять лет конгресс выделил более 1,5 миллиарда долларов на проведение военной подготовки и военное оборудование для Украины…

Подобно тому, как фон Штойбен проводил подготовку среди жителей колоний в Валли Фордж, американские и натовские инструкторы обучали украинских солдат в Яворове у границы Польши и в других местах. Они помогли изменить структуру военной подготовки на благо следующего поколения Украины - именно это когда-то сделал фон Штойбен для Америки".

"Слушая все это, можно подумать, - отметила колумнистка The American Conservative Барбара Боланд (Barbara Boland), - что Соединенные Штаты всегда предоставляли Украине оружие и что Украина много лет получала от них помощь. Но это не так, и Вашингтон это знает".

Действительно, Украина никогда не была союзником НАТО - тем более, "важным союзником". Три десятилетия назад Джордж Буш-старший просил Украину не вставать на путь "суицидального национализма", провозглашая независимость от Российской Федерации. Несмотря на постоянное давление сенатора Джона Маккейна (John McCain) и американских неоконсерваторов, которые хотели добиться принятия Украины в НАТО, здравомыслящие политики по обе стороны Атлантики отвергли эту идею.

Почему? Потому что "территориальная целостность и суверенитет" Украины не входят и никогда не входили в число тех наших ключевых интересов, которые могли бы оправдать войну с Россией, обладающей внушительным ядерным арсеналом.

В действительности, именно предотвращение такой войны стало тем ключевым интересом США, которым руководствовались девять американских президентов, от Трумэна до Буша-старшего, - несмотря на такие провокации, как подавление Венгерской революции в 1956 году и строительство Берлинской стены.

В феврале 2014 года избранное пророссийское правительство Виктора Януковича было свергнуто в результате протестов на Майдане, которые Соединенные Штаты поддержали. Та ситуация представляла собой непосредственное вмешательство Америки во внутренние дела Украины. Виктория Нуланд (Victoria Nuland) из госдепартамента признала, что США вложили миллиарды долларов в Украину, чтобы переориентировать ее режим на Запад.

Между тем для Владимира Путина переворот в Киеве означал потерю российской военно-морской базы в Севастополе, на Крымском полуострове. Чтобы не допустить этого, Путин организовал мятеж, отделение Крыма от Украины и присоединение этого полуострова к России. На востоке Украины пророссийские ополченцы Донбасса подняли бунт против пронатовского режима в Киеве.

Началась гражданская война. США поддержали новый режим. Россия поддержала ополченцев. С тех пор прошло пять лет, но война продолжается. Почему она стала нашей войной?

В период работы администрации Обамы Украине было отказано в предоставлении летальной военной помощи. Белый дом решил, что, если предоставить Украине летальное оружие, это приведет к эскалации конфликта на востоке страны, увеличению степени вовлеченности России и поражению Киева. В результате начнут звучать призывы вмешаться, обращенные к США, что в свою очередь повысит риск войны между США и Россией.

После прихода Трампа в Белый дом на Украину потекло американское летальное оружие, в том числе противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".

Итак, какую роль во всем этом играем мы?

Попытки изобразить Украину нашим союзником, попавшим в беду, не имеют ничего общего с действительностью. Мы не обязаны и никогда не были обязаны сражаться за ее суверенитет и территориальную целостность. Попытки принять Украину, Молдавию и Грузию в НАТО неоднократно пресекались в США, а также нашими европейскими союзниками по альянсу НАТО.

Кент и Тейлор - достойные люди. Но они являются карьерными дипломатами госдепартамента США и убежденными сторонниками такой внешней политики, в рамках которой Россия рассматривается как бессменный агрессор, а Украина - как союзник, который оказался в тяжелом положении и который имеет право рассчитывать на помощь США.

Можно сказать, что Кент и Тейлор "ассимилировались". Они отстаивают политику вчерашнего дня и тех стран, в которые их отправляют и в идеи которых они начинают искренне верить.

Однако Трампа избрали, чтобы он положил конец той политике вмешательства, которую Америка вела с начала столетия. Его избрали, чтобы он положил конец второй холодной войне с Россией, чтобы он нашел способ мирно с ней сосуществовать, как это сделал Рейган. А еще - чтобы он вывел США из бесконечных войн, в которые нашу страну втянули президенты Буш и Обама.

Патрик Бьюкенен (Patrick Joseph Buchanan)