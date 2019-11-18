Япония закупила партию норвежских ракет для истребителей F-35A

Крылатая авиационная ракета Kongsberg JSM в составе вооружения F-35A Lightning II Источник изображения: topwar.ru

Военно-воздушные силы Японии заключили второй контракт с норвежской компанией Kongsberg на поставку дополнительной партии крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ) JSM (Joint Strike Missile). Ракеты предназначены для оснащения приобретаемых Японией американских истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II.

Япония заказала вторую партию новейших противокорабельных ракет норвежского производства. Первый контракт был заключен в марте этого года, при этом количество закупаемых ракет, их стоимость и сроки поставок не разглашались. В отношении второго контракта известно, что стоимость поставки составит 49,2 млн. долл, остальные данные также не разглашаются. После подписания первого контракта, Япония стала первым покупателем ракеты JSM производства норвежской группы Kongsberg Group.

Новая ракета является дальнейшим развитием производимой Kongsberg современной противокорабельной ракеты NSM. Ракета предназначена для высокоточного поражения наземных и надводных целей. Она специально разработана для размещения во внутренних отсеках вооружения истребителя F-35A и в дальнейшем будет предложена для закупок американскими ВВС.

Длина ракеты 4 м при массе 416 кг, при этом бронебойно-фугасная боевая часть имеет массу 226 кг и состоит из 100-кг заряда в 120-кг титановом корпусе с программируемым взрывателем. Выполнена по технологии малозаметности. Оснащена раскладным крылом и турбореактивным двигателем. Дальность стрельбы JSM до 100 морских миль по маловысотному профилю и до 300 морских миль по высотному профилю полета.

Система наведения многоканальная и включает двухдиапазонную тепловизионную головку самонаведения с запоминанием образа цели, четырехканальный пассивный радиолокационный обнаружитель, блок инерциально-спутниковой коррекции, метеодатчик, лазерный высотомер, аппаратуру двухсторонней передачи данных на основе Link 16, позволяющую осуществлять командное наведение, перенацеливание ракеты в полете и т.д.

В Японии ракета будет применяться на истребителях F-35A, которые начали поступать в ВВС страны с начала прошлого года. Согласно подписанному в 2011 году соглашению, на первом этапе Япония получит 42 истребителя F-35A, в дальнейших планах стоит закупка еще 103 истребителей пятого поколения, включая 42 самолета модификации F-35B.