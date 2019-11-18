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Военное обозрение

ВСУ получили первую партию новых бронеавтомобилей "Новатор"

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Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы Украины получили первую партию бронеавтомобилей отечественного производства "Новатор". Об этом сообщает пресс-служба компании "Украинская бронетехника", являющейся производителем бронемашин.

Согласно сообщению компании, бронеавтомобиль создан на шасси Ford 550 с усиленной задней подвеской. В конструкции использованы иностранные комплектующие, которых не менее 50%. Снаряженная масса автомобиля составляет 6845 кг. Максимальная скорость автомобиля по шоссе 140 км/час. Бронеавтомобиль укомплектован 6,7-литровым турбодизелем мощностью 300 л.с. (895 Нм) и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Шины имеют противопульные вставки Ran-Flat. Автомобиль преодолевает подъемы крутизной до 60 градусов и склоны в 50 градусов. Топливный бак – на 160 литров. Запас хода – до 700 км.

Машина предлагается в различных вариантах по баллистической защите, в частности от патронов М80 калибра 7,62х51 мм (с дистанции 30 метров, скорость 835 м/с), от пуль SS109 калибра 5,56 мм (30 м, 900 м/с) и патрона НАТО М193 5,56х45 мм (30 метров, 937 м/с). Имеется противоминная защита от ручных гранат, осколков и артснарядов.

Экипаж - 2 человека, также на заднем сиденье могут разместиться еще трое. В грузовом отсеке размещено место для сидения и предусмотрено место для фиксации санитарных носилок. Три борта грузового отсека откидываются. Боковые борта легко снимаются для облегчения загрузки/разгрузки и перевозки грузов различного размера.

Впервые данный бронеавтомобиль был представлен в 2017 году под названием "Варта-Новатор" как созданный специально для подразделений Нацгвардии Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Росгвардия
Проекты
NATO
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