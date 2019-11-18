Войти
Lenta.ru

Танкисты США испытали Т-80

413
0
0

Американские танкисты на учениях в Южной Корее протестировали танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3. Соответствующее видео размещено в Twitter пользователем 3rd8cav.

В подписи к другому ролику того же пользователя говорится, что "на холмах у газотурбинных двигателей [танков Т-80] этим утром особый звук".

В апреле заместитель гендиректора по производству "Омского завода транспортного машиностроения" Алексей Хорошайло заявил, что навесные блоки дополнительной динамической защиты Т-80БВМ способны противостоять противотанковым боеприпасам с тандемным кумулятивным зарядом.

В том же месяце телеканал "Звезда" показал видео, в котором Т-80 выстрелил поленом.

В декабре 2018 года сообщалось, что Т-80БВМ получит возможность стрелять боеприпасами с сердечником из обедненного урана.

По состоянию на 2017 год в Южной Корее насчитывалось около 40 танков Т-80У, значительная часть которых попала туда в 1990-х годах из России в счет уплаты задолженности СССР перед республикой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
БМП-3
Т-80
Т-80У
Компании
Омсктрансмаш
Проекты
Военные учения
Похожие новости
18.11.2019
"Летающий" в руках американцев: США испытали российский танк
27.08.2019
Обкатали: американцы испытали российский танк
02.08.2017
Бедная гвардия
19.04.2017
Умное оружие
26.11.2007
НЕОЖИДАННЫЙ ПОДАРОК. КИПР ПОД КРЫШЕЙ РУССКОЙ ПВО. Отечественные генералы и конструкторы помогают Острову Афродиты защитить свое небо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.11 19:09
  • 74
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 18.11 18:50
  • 1
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 18.11 18:34
  • 2
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
  • 18.11 18:05
  • 8
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 18.11 17:41
  • 5
Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06
  • 18.11 17:27
  • 20
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 18.11 17:14
  • 6
Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова
  • 18.11 17:08
  • 6
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 18.11 17:02
  • 32
"Армате" добавили целей
  • 18.11 16:29
  • 12
В России создали МБР "Ярс" железнодорожного базирования
  • 18.11 15:54
  • 49
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 18.11 15:51
  • 3
В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских
  • 18.11 15:38
  • 1
Лукашенко хотел получить от России эскадрилью Су-30СМ бесплатно - газета
  • 18.11 15:26
  • 2
Российские ученые создали быстрозаряжаемые аккумуляторы с высокой емкостью
  • 18.11 15:22
  • 14
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли