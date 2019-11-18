Advance (Хорватия): "Калаш" между добром и злом

АК-47, является самым распространенным автоматом в мире. Невозможно найти какой-нибудь современный конфликт, в котором не применяли бы АК-47. С его помощью освобождали и завоевывали, защищались и хладнокровно расправлялись. О секретах его популярности и о том, как это оружие изменило мир, пишет Advance.

История автомата, который менял и будет менять мир еще многие десятилетия, который стал легендой и даже удостоился места на государственных флагах и гербах

13 ноября 1947 года официально завершилась разработка самого известного русского автомата в мире - автомата Калашникова 1947, сокращенно АК-47. Его назвали в честь создателя, русского конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Цифра 47 обозначает год, когда этот автомат был испытан.

Это один из первых автоматов вообще, и сегодня АК-47 является самым распространенным автоматом в мире. По некоторым исследованиям, сейчас в мире насчитывается около 200 миллионов единиц АК-47, а значит, в среднем по одному "калашу" приходится на 35 человек.

Почему он так популярен? На то есть несколько основных причин. Разумеется, надежность стоит на первом месте. Во-вторых, производство этого автомата малозатратно и несложно. Кроме того, он прост в обращении. Этот автомат создавался в соответствии с советской военной доктриной. Михаил Калашников разрабатывал автомат, который можно было бы дешево производить. Тогда вместо частого ремонта можно было бы просто изготовить новый!

Что касается точности, то АК-47 всегда считался "довольно хорошим" оружием, которое может поразить тело на расстоянии приблизительно 300 метров. На бóльшей удаленности автомат Калашникова не очень точен (хотя это не означает, что его не используют и для стрельбы на больших расстояниях).

Благодаря доступной цене АК-47 сегодня пользуется популярностью у всех, кто готов участвовать в вооруженной борьбе: у армий, боевиков, партизан, преступников… Всем им нужен надежный и прочный автомат, а если учесть еще и его низкую стоимость, то неудивительно, что АК-47 и сегодня, по прошествии более 70 лет с момента создания, все еще столь востребован.

Сколько вообще сегодня стоит один АК-47? Где как. Все оружие тоже подчиняется законам спроса и предложения. Иными словами, чем больше зона конфликта, тем выше вероятность роста стоимости оружия. Кроме того, многое зависит и от того, в какой части мира разворачивается конфликт.

В докладе организации Global Financial Integrity отслеживалась стоимость АК-47 на черном рынке по всему миру. В Афганистане АК-47 можно легко приобрести за 600 долларов США. На мексиканской северной границе с США это оружие продают приблизительно за 1200 долларов за штуку. По такой же стоимости оригинальный АК-47 можно купить и в Пакистане. Что касается моделей местного производства (более низкого качества), то их сбывают всего за 148 долларов США. В докладе также говорится, что АК-47 можно приобрести в так называемом "даркнете", где его цена варьируется от 2800 долларов до 3600.

Сегодня более 20 стран мира производят автомат Калашникова. Крупнейшим производителем, разумеется, является Китай. Россия больше не производит автомат Калашникова, но у нее остались еще большие запасы.

Трудно, а может и просто невозможно, было бы найти какой-нибудь современный конфликт, в котором не применяли бы АК-47. Когда-то этот автомат держали в руках исключительно советские солдаты, а Запад впервые увидел его в деле в 1956 году, когда советские войска вошли в Венгрию, чтобы подавить там восстание.

Потом АК-47 применяли самые разные силы. Есть фотографии, на которых Усама бен Ладен стреляет из АК-47. А покойного иракского президента Саддама Хуссейна схватили, когда рядом с ним лежали целых два автомата Калашникова.

Таким образом, автомат Калашникова - это "массовый убийца". По некоторым оценкам, ежегодно около 250 тысяч человек погибают от последствий ранений, нанесенных из автомата Калашникова.

И хотя конструкция автомата создавалась много десятилетий назад, до сих пор почти 50 национальных армий все еще пользуются АК-47, в том числе это вооруженные силы Китая, Египта, Кубы, Судана, Сирии, Ирана и Ирака…

Конечно, существуют разные модификации этого автомата (их около 200), но все их объединяют основные конструкционные элементы, которые не менялись еще с 1947 года.

АК-47 всегда попадал в разные зоны боевых действий тем или иным образом. А с 70-х годов автомат Калашникова часто "вбрасывается" в войны. Например, в 70-е и 80-е годы американское ЦРУ доставляло сотни тысяч, а может и миллионы АК-47 в Афганистан, чтобы местные моджахеды боролись с советскими войсками.

Автомат применяется в самых разных регионах и условиях, но он особенно удобен для ведения боевых действий в ближневосточных пустынях. В 2000-х в Ираке и Афганистане даже многие американские военнослужащие предпочитали применять АК-47 вместо официально стоявшего на вооружении автомата М-16, так как АК-47 прекрасно справляется с пылью и песком (его реже заклинивает).

Когда в 2007 году американские войска в Ираке создавали новые вооруженные силы Ирака, их вооружили автоматами АК-47 (огромное множество этих автоматов американцы закупили у Иордании). Однако вскоре американцам пришлось отказаться от АК-47 в пользу М-16, поскольку многие АК-47 попадали в руки боевиков из антиамериканских мятежных группировок. Во время войны в Ираке США таким образом "потеряли из виду" 110 тысяч автоматов Калашникова.

К слову об Ираке, в 2004 - 2005 годах более 350 тысяч АК-47 были переброшены в Ирак из Боснии и Герцеговины под руководством Пентагона и с согласия сил НАТО. После войн 90-х годов на территории бывшей СФРЮ "исчезли" сотни тысяч автоматов Калашникова, попав в руки криминальных и террористических группировок.

Сегодня террористы тоже часто применяют АК-47. Например, так было во время страшных терактов в Париже (нападение на редакцию "Шарли Эбдо" и театр "Батаклан"). Тогда террористы купили АК-47 в Бельгии, куда эти автоматы доставили с Балкан.

Незаконный оборот оружия в мире достигает 1,7 - 3,5 миллиардов долларов, а это 10 - 20% от объемов законных сделок с оружием. Что касается автомата Калашникова, то в год производится до миллиона новых единиц АК-47, а значит, их будут применять в зонах боевых действий и криминальных разборках еще многие десятилетия…

Распространенность этого оружия сделала его культовым символом, как никакое другое. Дело зашло настолько далеко, что АК-47 даже поместили на флаг и герб одного государства - Мозамбика. Кроме того, АК-47 можно найти на гербе Восточного Тимора, а также на знаменах ливанской "Хезболлы" и многих других партизанских, военных и полувоенных объединений.

В Европе и США автомат Калашникова чаще всего ассоциируется с холодной войной и Восточным блоком. В других частях мира, в особенности в "развивающихся странах", у АК-47 другая символика. Его часто связывают с национально-освободительными движениями, борьбой с колониалистами и империалистами.

Несомненно, АК-47 изменил мир. К лучшему или худшему? Его применяли и во имя правды, и во имя лжи. С его помощью освобождали и завоевывали, защищались и хладнокровно расправлялись. И во всех случаях так или иначе его использовали для одного - чтобы убивать. К сожалению, в мире убивают во имя всего: и ради свободы, и ради подчинения. Так чего же больше принес автомат Калашникова? От него ничего не зависит. Это просто безразличный автомат, как и все другие, а вопрос о добре и зле решают те, кто держит его в руках и готов открыть огонь.

Ф. Вукович (F. Vuković)