На смену "Солнцепеку": Впервые запечатлена огнеметная система "Тосочка"

Источник изображения: https://vk.com/shultz_arm

В Сети были опубликованы первые эскизные изображения новой разработки отечественного оборонно-промышленного комплекса, предположительно запечатлевшие систему ТОС-2, которая может прийти на замену "Солнцепеку".

Они фигурируют в патенте, полученном на новое изделие. По всей видимости, представлена тяжелая огнеметная система ТОС-2. Ранее она получила обозначение "Тосочка". Как утверждает разработчик, новое оружие будет иметь некоторые преимущества перед предыдущими образцами аналогичной продукции.

Прежние системы размещались на гусеничной платформе. В боевом походе их сопровождали транспортно-заряжающие машины, предназначенные для пополнения боеприпасов. В новом исполнении они больше не требуются, так как ТОС-2 способны справиться с этой задачей самостоятельно. Достигнуто это благодаря установке специального крана-манипулятора. В итоге снижаются затраты на эксплуатацию системы и возрастает ее мобильность.

По всей видимости, в качестве базы используется трехосная машина повышенной проходимости "Торнадо-У", выпускаемая на мощностях Уральского автомобильного завода. Предполагается, что разработка новой системы завершится в первой половине 2020 года, а на Параде Победы ее сможет увидеть широкая общественность.