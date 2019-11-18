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Интерфакс-АВН

Российский сторожевой корабль зашёл в порт Тартус

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Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый"
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый".
Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" отработал в Средиземном море поиск подводных лодок и зашёл в порт Тартус, сообщила пресс-служба Балтфлота.

"Отряд кораблей Балтийского флота в составе СКР "Ярослав Мудрый", морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня", выполняющий задачи дальнего похода, совершил деловой заход в порт Тартус (Сирия). Это второй по счету заход в сирийский порт за время дальнего похода", - сообщили в пресс-службе Балтфлота в субботу.

Там сообщили, что накануне отряд отрабатывал учебно-боевые задачи в Средиземном море, в том числе задачи противовоздушной обороны

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ярослав Мудрый
Проекты
БФ
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