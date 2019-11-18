Российский сторожевой корабль зашёл в порт Тартус

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" отработал в Средиземном море поиск подводных лодок и зашёл в порт Тартус, сообщила пресс-служба Балтфлота.

"Отряд кораблей Балтийского флота в составе СКР "Ярослав Мудрый", морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня", выполняющий задачи дальнего похода, совершил деловой заход в порт Тартус (Сирия). Это второй по счету заход в сирийский порт за время дальнего похода", - сообщили в пресс-службе Балтфлота в субботу.

Там сообщили, что накануне отряд отрабатывал учебно-боевые задачи в Средиземном море, в том числе задачи противовоздушной обороны