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Военно-промышленный курьер

За кибератаки досталось уже Китаю

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Источник изображения: vpk-news.ru

Организация Североатлантического договора (НАТО) сталкивается с новым вызовом, защищая свои электронные коммуникации от Китая.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в институте Бейкера в Хьюстоне.

"НАТО противостоит попыткам Китая подорвать ее безопасность, безопасность ее коммуникаций", - цитируют Помпео в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, киберугрозы уже не ограничены географическими рамками, поэтому в настоящее время североатлантический альянс ищет способы решения проблем, связанные с действиями других стран.

Подобное высказывание официального лица с обвинением другой страны - не первое, говорит Регнум. В апреле 2109 года Помпео призвал союзников по НАТО противостоять "агрессии России" и "стратегической конкуренции Китая".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
NATO
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