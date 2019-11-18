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Су-35 захотели "вписать в пятое поколение"

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Су-35С
Су-35С.
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Истребители четвертого поколения Су-30МКИ и Су-35 допускают усовершенствование до пятого поколения, полагает обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

По его мнению, Индия видит Су-35, способный Су-30МКИ подтянуть "до уровня", как "возможный компромисс после выхода из проекта совместной разработки истребителя пятого поколения".

"Модернизационный потенциал обеих машин практически безграничен. С учетом того, что каждая из них была очередной ступенью эволюции самой лучшей линейки ОКБ [опытно-конструкторского бюро] Сухого, они и в пятое поколение впишутся", — пишет Литовкин.

В июне вице-премьер Юрий Борисов заявил, что экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57 может подорвать продажи Су-35.

В июле 2018 года он же говорил, что "Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире", поэтому "нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения [Су-57]".

В апреле 2018 года издание Janes сообщило о приостановке Индией сотрудничества с Россией по проекту FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающему создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
FGFA
ПАК ФА
Су-30
Су-30МК
Су-35
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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