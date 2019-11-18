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Военное обозрение

Индия может обзавестись британским авианосцем

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Источник изображения: topwar.ru

Британия рассчитывает на индийский заказ, предполагающий строительство авианосца. Шансы на заключение данной сделки существенно возросли после того, как главный адмирал ВМС Карамбир Сингх указал на необходимость наличия во флоте трех кораблей этого типа.

На этом фоне Британия предложила Индии обзавестись авианосцем, аналогичным HMS Queen Elizabeth, причем построить его на любой собственной верфи. В целях демонстрации возможностей "Королевы Елизаветы" ее в скором времени планируется направить в Индийский океан. По всей видимости, примет она участие и в совместных учениях, которые, возможно, будут отличаться грандиозным масштабом.

Источники указывают, что индийская делегация уже посетила верфь Rosyth Dockyard в Шотландии, где в настоящее время собирается второй корабль класса Queen Elizabeth – HMS Prince of Wales.

В настоящее время ВМС Индии имеют один авианосец российского происхождения "Викрамадитья", второй предполагается ввести в строй в ближайшие 24 месяца. Адмирал Сингх пояснил, что наряду с ними необходим вымпел водоизмещением 65 000 тонн, возможно, с электрическим двигателем и системой CATOBAR (самолет взлетает с помощью катапульты, а посадка осуществляется с использованием аэрофинишера).

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Великобритания
Индия
Россия
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Адмирал Горшков
Проекты
Авианосец
Военные учения
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