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Военное обозрение

США требуют от Японии увеличения трат на содержание американской армии

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты потребовали от Японии вчетверо увеличить расходы на содержание американского военного контингента в стране. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

По сведениям издания, Вашингтон потребовал от Токио ежегодного выделения на содержание американских военнослужащих, дислоцированных на территории Японии, восьми млрд. долларов вместо двух, выделяемых в настоящее время. Данное требование было передано японским властям еще в июле занимающим на тот момент должность помощника президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Как стало известно, в марте 2021 года истекает срок соглашения, в рамках которого США разместили на японской территории более 50 тысяч американских военнослужащих, а Япония платит за это 2 млрд. долларов в год. Вашингтон требует включить в новое соглашение повышение этой суммы в четыре раза - примерно до 8 млрд.

Также США потребовали пятикратного увеличения расходов на содержание своих военнослужащих от Южной Кореи. По имеющейся информации речь может идти о сумме в 4,7 млрд. долларов. Требование о повышении взносов 6 ноября озвучил главный переговорщик Соединенных Штатов по вопросам распределения расходов на оборону Джеймс Дехарт.

По мнению Вашингтона, затраты США на обеспечение безопасности союзников слишком высоки. В рамках соглашения о помощи и взаимной обороне между США и Южной Кореей, на территории страны расположены около 28,5 тысячи американских военнослужащих. Их содержание обходится США в 5 млрд. долларов при расходе Южной Кореи в чуть более 900 млн. долларов в год.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты больше не будут платить собственные средства на обеспечение безопасности союзников.

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Страны
США
Южная Корея
Япония
Персоны
Трамп Дональд
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