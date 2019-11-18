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Известия.ru

Ракету "Союз-2" унифицируют для разных космодромов

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" сделает ракету-носитель "Союз-2" универсальной для пусков с космодромов Байконур и Восточный, сообщил 16 ноября официальный представитель предприятия.

"Работы по унификации РН "Союз-2" в РКЦ "Прогресс" начаты", — приводит слова источника "РИА Новости".

В данный момент собранную под пуск с Байконура ракету нельзя запустить с Восточного, и наоборот. По словам заместителя генконструктора РКЦ Сергея Волкова, для унификации необходимо будет модернизировать не только саму ракету, но и наземное оборудование на космодромах.

Ранее 16 октября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал запуск "очень конкурентной" коммерческой ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Байконур, которая обещает резко снизить стоимость пуска и позволит компании стать конкурентной, однако в своем заявлении он не уточнил, о каких модификациях идет речь.

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Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
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