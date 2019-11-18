В США предположили, что F-35A впервые управлял БПЛА MQ-9 Reaper

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В американских СМИ сообщают о примечательных лётных тренировках в районе так называемой зоны 51.

Зоной 51 в США называют территорию в штате Невада, где, как считают многие американцы, "правительство хранит свидетельства посещения нашей планеты пришельцами". Там располагается одна из "секретных" военных баз США.

В лётных тренировках участвовали истребитель 5-го поколения F-35A и пара многоцелевых беспилотников MQ-9 Reaper. Эта группа летательных аппаратов изначально появилась на востоке испытательного полигона Неллис. А обратила на себя она внимание в связи с тем, что никогда ранее F-35A не двигался на столь близком расстоянии от БПЛА MQ-9 Reaper. И истребитель, и беспилотники двигались на одной высоте, в непосредственной близости друг от друга.

Это дало повод предположить, что пилот F-35A Lightning II осуществлял обмен данными с беспилотниками, а самолёт впервые выступал в роли командного пункта для выполнения поставленной учебно-боевой задачи - по сути, F-35 управлял БПЛА MQ-9 Reaper.

При этом в США предположили, что такой полёт можно расценивать ещё и как своеобразный ответ России, которая проводит испытания совместных полётов истребителя нового поколения Су-57 и перспективного ударного БПЛА С-70 "Охотник".

На одном из этапов выполнения полёта беспилотники двигались на высоте около 400 м, а истребитель F-35 начал резкий набор высоты. Затем, по некоторым данным, истребитель вернулся к своим "ведомым", после чего они совместно проследовали над районом зоны 51.