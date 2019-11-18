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Деловая газета "Взгляд"

Рассекречен приказ о советской предшественнице "Калибров"

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Пуск крылатой ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Средиземного моря по объектам террористов в Сирии, август 2016 года
Пуск крылатой ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Средиземного моря по объектам террористов в Сирии, август 2016 года.
Источник изображения: © Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Росатом опубликовал приказ, прежде носивший высшую степень секретности, который касается ракеты П-5 – предшественницы "Калибров".

На портале "История Росатома" опубликованы архивные материалы об истории отечественной атомной отрасли.

В частности, опубликован приказ по штабу советской атомной промышленности, министерству среднего машиностроения СССР от 17 августа 1955 года. Приказ имел грифы "Совершенно секретно (особая папка" и "Хранить наравне с шифром", то есть степень секретности была наивысшей, передает РИА "Новости".

Документ подписан замглавы Минсредмаша Борисом Ванниковым. В нем сообщается, что правительство обязало ОКБ-52 министерства авиационной промышленности создать по заказу военного ведомства 40 "экспериментальных самолетов-снарядов" для субмарин. ОКБ-52 должно было получить технические требования к ядерной боеголовке.

ОКБ-52 возглавлял конструктор Владимир Челомей. Сейчас это "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения".

П-5 – первая в мире крылатая ракета морского базирования с крылом, автоматически раскрывающимся после старта.

По разным версиям, которые озвучивались людьми из окружения Челомея, на идею автоматического раскрытия крыла конструктора натолкнули или створки окна в гостинице, или вылетающая из дупла птица.

В качестве целей ракеты морского базирования рассматривались административные, промышленные, военные объекты и военно-морские базы на суше.

В 1957 году ракету впервые запустили с субмарины. Через два года ее приняли на вооружение. С 1962 года ракета была принята на вооружение на надводных кораблях.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что "Калибр" способен "обнулить" всю мощь стран НАТО.

В январе сообщалось, что ведутся работы по созданию новейшей ракетного комплекса "Калибр-М".



Антон Антонов

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