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Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06

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Небезынтересный снимок танка Т-72Б3, оснащенного комплексом активной защиты Т09-06 ("Арена-М", по одному из источников, модифицированный комплекс обозначается "Арбуз"). Предположительно, это опытный образец танка Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06, проходящий сейчас полигонные испытания.

Опытный образец танка Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06 ("Арена-М") (с) einsatz_nt (via "Военный Осведомитель"/ vk.com/milinfolive )

Напомним, что образец-демонстратор модернизированного танка Т-72Б3, оснащенного макетным КАЗ "Арена-М", демонстрировался на выставках RAE в Нижнем Тагиле в 2013 и 2015 годах.

В январе 2017 года информационное агентство ТАСС сообщало со ссылкой на заявление генерального конструктора АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ, Коломна). Валерия Кашина, что новый комплекс активной защиты (КАЗ) "Арена-М" будет устанавливаться на танки Т-72 и Т-90 и что "в настоящее время комплекс активной защиты проходит испытания, за которыми следит главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков". Указывалось, что "КАЗ "Арена-М" представляет собой установленную на боевой машине систему, в которую входит многофункциональная радиолокационная станция с высокой помехозащищенностью, обнаруживающей цели. Снаряды поражаются защитными боеприпасами узконаправленного действия, расположенными по периметру башни танка в специальных установочных шахтах".

В июне 2018 года на сайте госзакупок было размещено уведомление о закупке АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" (УКБТМ, в составе АО "НПК "Уралвагонзавод") у единственного поставщика (видимо, КБМ) элементов на сумму 5 млн рублей для модернизации танка Т-72Б3 установкой КАЗ типа Т09-А6 в обеспечение государственного контракта № 1719187317821452241002092 от 27 декабря 2017 года по ОКР "Совершенствование-А" в рамках Государственнного оборонного заказа.

Демонстратор модернизированного танка Т-72Б3, оснащенного макетным КАЗ "Арена-М", в экспозиции выставки RAE-2015 в Нижнем Тагиле в 2015 году (с) Алексей Хлопотов./ gurkhan.blogspot.com

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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
КБМ
КБТМ Омск
УКБТМ
Уралвагонзавод
Проекты
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5 комментариев
№1
18.11.2019 10:44
А с ,,крышебоями" Арена-М хоть с помощью помех бороться может? Или она только против РПГ и дешёвых ПТУР?
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№2
18.11.2019 12:14
На этой фотографии уже какой-то доработанный вариант "Арены-М". И вроде пусковых установок контрбоеприпасов там больше восьми. Хорошо, что работы идут. Может и доведут комплекс до серийного производства.

Цитата, beka1 сообщ. №1
А с ,,крышебоями" Арена-М хоть с помощью помех бороться может? Или она только против РПГ и дешёвых ПТУР?
Атакующие на пролёте ПТУР и корректируемые гранаты может перехватывать. А пикирующие под большим углом – нет. Для защиты от них комплексы оптико-электронного противодействия планируется использовать.
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№3
18.11.2019 16:13
Ходят слухи, что это не для нашей армии вовсе, а для экспортного покупателя, для турок демонстрировали, танки которых жгут в Сирии курды. Поставят на свои Leopard-2A4 - будут они заметно лучше защищены от ПТУР и РПГ. Дешевле поставить КАЗ, чем терять танки.
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№4
18.11.2019 16:16
Цитата, Враг сообщ. №3
Поставят на свои Leopard-2A4 - будут они заметно лучше защищены от ПТУР и РПГ

У них свой переможный КАЗ же есть, которым они хвалятся постоянно. Уже даже на что-то его поставили.
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№5
18.11.2019 17:41
Цитата, Враг сообщ. №3
Ходят слухи, что это не для нашей армии вовсе, а для экспортного покупателя, для турок демонстрировали, танки которых жгут в Сирии курды.
Если доведут "Арену-М" до ума, то и на наши танки могут начать ставить.

Цитата, Враг сообщ. №3
Дешевле поставить КАЗ, чем терять танки.
Одно другому не мешает. Можно и КАЗ поставить, и продолжать танки терять. Тут простого решения проблемы повышения защиты не существует. Нужно комплексно к проблеме подходить.

Цитата, mikhalich сообщ. №4
У них свой переможный КАЗ же есть, которым они хвалятся постоянно. Уже даже на что-то его поставили.
Турки свой КАЗ уже давно разрабатывают. Сначала на основе корейского КАЗ пытались сделать КАЗ PULAT. Не срослось.


Потом на основе украинского КАЗ "Заслон-Л" начали новый КАЗ PULAT делать. Видимо тоже что-то не заладилось.

Так что вполне могут и на основе "Арены-М" сделать "свой" КАЗ PULAT попробовать. А потом тоже Trophy у Израиля закупят и примут на вооружение под названием PULAT. :)
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