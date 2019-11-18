Танк Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06

Небезынтересный снимок танка Т-72Б3, оснащенного комплексом активной защиты Т09-06 ("Арена-М", по одному из источников, модифицированный комплекс обозначается "Арбуз"). Предположительно, это опытный образец танка Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06, проходящий сейчас полигонные испытания.

Опытный образец танка Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06 ("Арена-М") (с) einsatz_nt (via "Военный Осведомитель"/ vk.com/milinfolive )

Напомним, что образец-демонстратор модернизированного танка Т-72Б3, оснащенного макетным КАЗ "Арена-М", демонстрировался на выставках RAE в Нижнем Тагиле в 2013 и 2015 годах.

В январе 2017 года информационное агентство ТАСС сообщало со ссылкой на заявление генерального конструктора АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ, Коломна). Валерия Кашина, что новый комплекс активной защиты (КАЗ) "Арена-М" будет устанавливаться на танки Т-72 и Т-90 и что "в настоящее время комплекс активной защиты проходит испытания, за которыми следит главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков". Указывалось, что "КАЗ "Арена-М" представляет собой установленную на боевой машине систему, в которую входит многофункциональная радиолокационная станция с высокой помехозащищенностью, обнаруживающей цели. Снаряды поражаются защитными боеприпасами узконаправленного действия, расположенными по периметру башни танка в специальных установочных шахтах".

В июне 2018 года на сайте госзакупок было размещено уведомление о закупке АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" (УКБТМ, в составе АО "НПК "Уралвагонзавод") у единственного поставщика (видимо, КБМ) элементов на сумму 5 млн рублей для модернизации танка Т-72Б3 установкой КАЗ типа Т09-А6 в обеспечение государственного контракта № 1719187317821452241002092 от 27 декабря 2017 года по ОКР "Совершенствование-А" в рамках Государственнного оборонного заказа.

Демонстратор модернизированного танка Т-72Б3, оснащенного макетным КАЗ "Арена-М", в экспозиции выставки RAE-2015 в Нижнем Тагиле в 2015 году (с) Алексей Хлопотов./ gurkhan.blogspot.com